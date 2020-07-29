安樂蝸｜30萬裝631呎屋廁所一開二　其中一個變「濕廁」唔好用？

600多呎的單位在香港算大不大，說小不小，今集J2節目《安樂蝸》就由主持鄭雋熹和狄以達介紹一間631呎的屋，屋主想保留原本的三房，更有多一個廁所，同時又要有空間感。

書房是全地台設計，增加了儲物量。（《安樂蝸》電視截圖）

這個單位用了輕奢華風，加了大量銅色元素，和一些雲石紋材質，感覺有點似示範單位或酒店。屋裏的間隔改動不大，但以整體空間感上升為目的。其中一個改動，就是因為屋主為了不想有爭廁所的問題，把本來一個頗大的浴室，劃分做為兩個廁所，一個是主人房的套廁和一個客廁。主人房的套廁有企缸，不過客廁始終是劃分出來的，所以很狹小，而且就只有一個花灑頭，是典型的「濕廁」，即是一洗澡就會把廁所其他地方都濺濕的浴室。

主人房的床可以「三邊落床」。（《安樂蝸》電視截圖）

另外，屋主要求客廳和飯廳空間明確分開，所以設計師就用走廊為中間點，從房間的走廊走出去，就會見到中間有一個飾物櫃分開一左一右的客、飯廳。飯廳的部分是連着開放式廚房，還加了一個中島，可以化身成吧枱。最特別的，是一間半玻璃間隔的書房，因為想令到客廳看上去通透有空間感一點，就把最近廳的一間房變成一間玻璃房。暫時仍空空如也的書房裏頭，是做了全地台設計，間隔感覺比較似雜物房。

廚房有雲石紋等材質，真的有點似酒店。（《安樂蝸》電視截圖）

主人房方面，屋主想做到「三邊落床」，於是設計師就用上了一個L形的衣櫃，為求用盡每一寸空間，但用起上來的話，相信角落位就很難同時兩邊掛衣服了，實用性反而不高。價錢方面，裝修費盛惠30萬，以6百多呎的單位來說，不算昂貴。

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