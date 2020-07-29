三十而已|馬志威渣男致江疏影「被小三」　高海寧成最可悲角色？

內地大熱劇集《三十而已》播出過半，依然不斷掀起話題。劇中的「海王（廣撒網溝女嘅渣男）」梁正賢（馬志威飾）遭全網唾棄，不止腳踩兩條船，更拿「不婚主義」作藉口，認為同時有兩位女朋友是理所當然。

馬志威將渣男角色塑造得不錯。（微博@電視劇三十而已）

在劇中，馬志威與江疏影於遊輪上相識，幾日的相處令兩人產生火花，不過一開始這樣的艷遇並未完全打動江疏影，遊輪旅行結束後，女方的生活回到正軌，直到有一日馬志威特意出現在江疏影面前時，他們的戀情才開始。

馬志威同江疏影在遊輪上相遇，臨落遊輪男方想要女方的聯絡方式，不過江疏影拒絕了。（微博@電視劇三十而已）

其實在兩人的背景相差甚遠，男方是投資高手，自然多金，而女方是名店Sales，一個月人工得1.5萬，扣除租金，每個月所剩無幾，因此江疏影一直對這段感情缺乏安全感。在拍拖期間，她拖好友顧佳（童瑤飾）幫忙調查馬志威的婚姻狀況，發現對方仍是單身後，才慢慢放下戒心。而馬志威作為溝女高手，在心理同物質上都非常關懷江疏影，這對於在異地打拼，又渴望愛情的她來講，似乎找到了一片「桃花源」，甚至令網友都有些動心：「換成誰都受不了」。

馬志威非常有眼力見，發現江疏影朝早要拼車返工，就送了她一架車，並為她繳付一年停車場租金；由於遲遲不承認男女朋友關係，激嬲江疏影，馬志威便到她工作的店舖買頸鏈，當眾送給對方，宣布男女朋友關係......（微博@電視劇三十而已）

不過好景不長，在馬志威向眾人宣布了江疏影是自己女朋友，她逐漸走入對方生活後，男方交往7年的未婚妻趙靜語（高海寧飾）出現了，更三番兩次到江疏影工作的店舖為難她。之後江疏影找馬志威對質，對方坦承了事實，但否認江疏影是第三者，更指自己愛的人是她，願意為她離開高Ling，在上海定居。

哪怕遭高Ling當眾摑了一巴，江疏影也不願意離開馬志威，坦言兩人交往時並不知道她的存在，但認為自己無錯，大聲稱自己愛的是馬志威這個人，而不是錢。不過，江疏影在劇中的這個角色的確有些許拜金，不少網友認為，如果不是馬志威有錢，兩人根本不會認識。（微博@電視劇三十而已）

然而，事實並非如此，馬志威嘴上說已經處理好同高Ling的一切瓜葛，但當江疏影滿懷欣喜地出現在香港時，他仍與高Ling有說有笑，舉止親暱。這讓江疏影徹底失望，再次約馬志威見面。

江疏影來到高Ling寫下的香港住址，發現兩人依然有說有笑，非常甜蜜。（微博@電視劇三十而已）

今次馬志威也不再隱瞞，直言與高Ling多年來在香港的牽絆太多，不能說斷就斷，但對江疏影的愛是真的，隨即道出一番渣男語錄：「我已經說服趙靜語，你們兩個一南一北，互不干涉……我不是讓你做小三，我是個不婚主義者，那就是開放伴侶的態度，你大可以試著接受。」絲毫沒有愧疚感。

點擊下圖感受馬志威渣男語錄：

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這段說話令觀眾好氣又好笑，齊齊封他為「空間管理大師」，留言道：「一耳光打得你分不清南北」、「太賤了吧這話也能說出來，你往後再找倆東西南北湊齊了」等，而馬志威在內地媒體的訪問中也表示，除了「我叫梁正賢，今年三十七歲」這句自我介紹最可信之外，其他的都不可信。

自從羅志祥被爆醜聞後，「xxx管理大師」似乎成為了渣男的專屬稱號。（微博@電視劇三十而已）

其實在這段感情中，兩位女性都是受害者，作為正牌女友的高Ling也很可悲，7年來不停幫馬志威解決他厭倦了的女性，自己卻無法解脫：