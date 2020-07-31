《長歌行》原著被譽「國漫之光」？迪麗熱巴造型氣質還原史詩感

內地劇集《長歌行》劇組宣佈煞科，本劇改編自著名漫畫家夏達的作品，講述太子之女李長歌在經歷朝廷內亂和滅門之災僥倖逃離後的一段成長故事。作為一部女主視角劇，女主角人選是十分關鍵的，最後敲定由迪麗熱巴擔正。

提到熱巴，相信很多網友對她都非常熟悉，憑藉美豔動人的外貌，熱巴飾演過非常多的古裝角色。而這次飾演的李長歌又是一個堅毅勇敢、不斷成長的女主，想必在這部劇播出以後，會給她帶來非常高的熱度和人氣。

+ 10 + 9 + 8

不僅如此，這部劇的男主也是一個顏值與實力並濟的男演員，他就是內地網友們「一路睇住大」的吳磊。吳磊身上有一種特別的少年氣息，並且他也非常適合劇中英勇有謀，心懷大義的男主形象。男女主角的陣容一定，立即吸引來了非常高的關注，讓很多觀眾表示這是一部必追的劇。

女二是不久前憑藉《傳聞中的陳芊芊》爆紅的趙露思，其角色李樂嫣在原著中並不存在，是影視化之後新加入的。這一角色的定妝照一出就非常吸睛，趙露思的唐代古裝扮相超省鏡，一個簡單的花朵發飾，再加上粉嫩豔麗的裙裝，讓趙露思在原本的少女感的基礎上多了一分嫵媚和清雅的氣質，也讓人非常想看她在這部劇中的表現。

【相關圖輯】《傳聞中的陳芊芊》低成本劇集受歡迎 無厘頭似《太子妃升職記》▼

+ 6 + 5 + 4

《長歌行》漫畫原著本身就具有非常大的熱度，有不少人稱它為「國漫之光」，就是因為這部漫畫的畫風非常的有國漫的特色，並且裡面講述的也是非常熱血的少女成長故事，以女主的視角展現了一個少女在經歷過各種巨大的坎坷與磨難之後，依然心繫國家，心繫天下，並且為了國家和百姓做出非常多的付出。《長歌行》擁有如此好的原著基礎，加上強大的卡士，單從定妝照也可以看出是一部大製作，令人非常期待它的播出。

【同場加映】７部待播的唐朝陸劇：卡司超強，熱巴上演公主復仇、楊紫才女偵探、許凱帥氣將軍，每部都值得追▼

+ 21 + 20 + 19

【本文獲「喊我追劇」授權轉載，微信公眾號：hanju1234】