2020年6部玄幻陸劇　范冰冰細佬首擔正　海量小鮮肉爭做古裝男神

近幾年，從《香蜜沉沉燼如霜》、《將夜》到《宸汐緣》、《陳情令》，隨着古裝玄幻熱播劇的推動，網路小說IP改編的玄幻劇已發展成劇集市場中不可小覷的類型，製作方也樂於加大劇集投資。加上原著粉絲的觀眾基礎，自然而然也逐漸成為各大視頻平臺爭相囤積的目標劇集。 據了解，2020年至少還有6部改編自同名網路小說的精彩古裝玄幻劇在騰訊視頻、愛奇藝、優酷、芒果TV、B站待播。

1. 《鬥羅大陸》

劇集看點：該劇改編自唐家三少的同名玄幻小說，講述了自幼喪母與父親相依為命的唐三，憑自己的恒心和實力克服了重重困難，佑護親人、振興宗門、匡扶國家，成為站在魂師巔峰的至勇至強的故事。

主演方面，肖戰可以說是2019年爆紅的明星之一，主演的《陳情令》從暑假一直Hit到年尾。在演技方面，肖戰還是值得期待的，他飾演的魏無羨得到了很多《魔道祖師》讀者的肯定。而作為2018年才出道的偶像明星，吳宣儀之前並沒有多少電視劇拍攝經驗，本身也不是演員出身，演技方面有待檢驗。

劇情方面，這一次的電視化，《鬥羅大陸》編劇由原作者唐家三少和知名編劇王倦同時擔任，王倦之前曾任《慶餘年》編劇，想來功底深厚，劇情方面值得期待。

出品公司：新麗電視文化投資有限公司 題材類型：玄幻、古裝 主創陣容：楊振宇執導，肖戰、吳宣儀領銜主演 播出日期：待定 播出平台：騰訊視頻

2. 《天醒之路》

+ 5 + 4 + 3

劇集看點：該劇改編自蝴蝶藍的同名小說，講述了摘風武院的路平、燕西凡、秦桑、蘇唐四人經歷種種艱險，在點魄大會奪魁，並踏上「天醒之路」的故事。

看劇情又是一部少年熱血的武俠題材影視劇，之前男主陳飛宇主演同類題材的《將夜》口碑不錯，不知道這部劇的製作和演技能否更上一層樓。此外，還有程瀟、熊梓淇、鄧恩熙等主演，陣容不錯，期待播出效果。

出品公司：優酷、留白影視、天瑞傳媒 題材類型：古裝、武俠 主創陣容：黃偉傑執導，陳飛宇、熊梓淇、程瀟、鄧恩熙主演 播出日期：待定 播出平台：優酷、愛奇藝、芒果TV

3. 《太古神王》

+ 5 + 4 + 3

劇集看點：該劇改編自淨無痕的同名網路小說，講述太古時期羿王朝秦氏家族養子秦問天，歷經巨變後，立誓拔除奸佞，重整羿國，抵禦魔族入侵的熱血勵志故事。

據介紹，原著中的劇情非常高能，不僅設定宏觀龐大，在故事情節上更是跌宕起伏、動人心魄。優秀的故事基礎賦予了這部劇天馬行空的世界觀與精彩絕倫的故事脈絡，無論是四大家族間的複雜糾葛，還是少年成長的熱血燃情都看點十足。

而除了少數男女主角外，張瑤、常成、謝君豪、景岡山、黃征、黃海冰等老戲骨加盟，為該劇增添了不少色彩。前古裝美男黃海冰在劇中飾演秦問天（盛一倫飾）的義父，青玄仙域粒子世界的秦府家主。謝君豪飾演的帝星學院院長任千行同是一頭飄逸白髮，一招先禮後兵，仙風道骨。

出品公司：天悅東方、雲南金彩、北京樂華、楓海影業、五岸傳播 題材類型：古裝、玄幻、傳奇、權謀 主創陣容：林正豪製片，胡儲璽、陳偉祥執導，盛一倫、王子文、向佐領銜主演 播出日期：待定 播出平台：待定

4. 《靈域》

劇集看點：該劇由逆蒼天同名玄幻小說改編，主要講述了身世成謎的失憶少年秦烈，在尋找身世真相和追求更高修為的道路上，得遇良師摯友，共同守護靈域大陸的故事。身為主演的范丞丞和程瀟，都是沒有演戲經驗的新人，所以不少書粉都為此感到擔憂，期待播出效果。

出品公司：愛奇藝、江蘇稻草熊影業有限公司 題材類型：古裝、武俠、神話 主創陣容：梁國冠、馬華幹執導，範丞丞、程瀟、劉一曈、聶子皓、馬月、鄭藝彬、王一鳴、葛鑫怡等主演 播出日期：待定 播出平台：愛奇藝

5. 《天舞紀》

+ 2

劇集看點：該劇根據網路作家步非煙的東方奇幻同名小說改編，講述了在盛唐背景下，人類和妖族是並存的，然而，人類、妖族的混血兒李玄的出現打破了暫時平靜的世界，一場大的陰謀漸漸滋生。李玄和妖族女間諜蘇猶憐、幻世戀人龍薇兒之間的也出現了情感的糾葛。歷經波折，人妖兩族獲得了暫時和平，但代價慘重，守護人妖兩族，重建長安的責任落在了李玄身上。

許凱飾演男主李玄，是個江湖小混混，紈絝少年一枚，人類和妖族的混血兒。他誤打誤撞進入摩雲書院，又莫名其妙成為大師兄，享受書院中諸多特權，雪隱上人找到他，許給他滔天富貴，卻希望他能夠離開書院。

另外，吳佳怡飾演女主蘇猶憐，是個妖族女間諜。從之前的殺青花絮看，吳佳怡一臉笑容燦爛又可愛，粉色古裝盡顯嬌俏靈動，前不久在《烈火軍校》也有出色表現。此次與許凱組cp，期待他們的表現。

出品公司：愛奇藝、長信傳媒、完美世界影視 題材類型：古裝、青春、校園 主創陣容：趙錦燾執導，許凱、吳佳怡領銜主演 播出日期：待定 播出平台：愛奇藝

6. 《凡人修仙傳》

（《凡人修仙傳》原著官方宣傳海報）

劇集看點：該劇改編自忘語同名小說。講述了一個普通的山村窮小子韓立，偶然之下，進入到一個江湖小門派，雖然資質平庸，但依靠自身努力和合理算計最後修煉成仙的故事。

據介紹，《凡人修仙傳》CG連續劇採用頂級CG動畫技術，以真實感為製作方針，劇中一草一木一磚一石皆由實景原型掃描而成，結合了世界領先的動態捕捉+即時引擎類比技術。而CG形象主演也邀請了在影視劇《將夜》中的主演孫祖君、宋伊人、郭品超、胡宇軒等實力演員出演，結合先進的表情模擬技術，呈現真人級別的戲劇演出。

出品公司：貓片、嗶哩嗶哩、閱文影業、原力動畫 題材類型：奇幻、仙俠、CG動畫 主創陣容：由宋伊人、郭品超、孫祖君、林琳奇、王瑞子等主演 播出日期：待定 播出平台：嗶哩嗶哩

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