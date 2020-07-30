內地女神大賽李沁奪亞軍　直認冠軍太靚好難贏

在內地由一間媒體機構舉辦名為「虎撲女神大賽」的比賽今年已經來到第五屆，經過多輪激烈投票競爭之後，內地女星高圓圓終擊敗多位女神，就好似林志玲﹑李嘉欣﹑周慧敏等人，登上冠軍寶座成為女神中的女神。而亞軍則是《慶餘年》的女主角李沁，她對名次都大表驚訝，並表示高圓圓顏值高，自己都會投票給對方。

高圓圓成為今年「虎撲」女神。（視覺中國）

「虎撲」機構是一間比較傾向男性向的媒體，所以女神大賽的參賽明星大多都是男性心目中的女神代表。今年獲提名的就有64位來自不同地方的女明星，她們將會分成兩兩PK投票競爭冠軍寶座。該比賽一共經過了6輪的投票，在日前亦終於有結果，大美人李嘉欣﹑台灣第一名模林志玲﹑玉女掌門人周慧敏等人，都輸給內地女星高圓圓，她一共奪得89728票成為女神中的女神，而亞軍就是內地女星李沁，她奪得62024票輸給高圓圓，可想而知大部份男性都是偏喜愛氣質型的女生，因為高圓圓同李沁出晒名氣質出眾。

高圓圓擊敗多位女神。（視覺中國﹑林志玲微博圖片）

高圓圓今次奪冠她都非常開心，事關在過去四屆中她都只是奪得第二名，輸給賈靜雯﹑劉亦菲﹑邱淑貞同佟麗婭。今年成為眾多男性心中的女神，高圓圓還開心到要掛錦旗：「我非常感謝大家這些年對我的喜愛和支持，同時我也非常的遺憾，以後你們真的不帶我玩了嗎？」而李沁奪第二名輸給高圓圓她並沒有不開心，在回答網友提問的時候她則表示：「第二名我已經吃驚了，如果是我也會投票給高圓圓的，她真的太美了。」

李沁今年奪得第二名。（李沁微博圖片）

女神們兩兩PK。（E姐小仙女微博圖片）