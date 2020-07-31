迪麗熱巴古力娜扎唐朝劇受矚目　服飾華麗成古裝劇最大賣點

最近，內地有不少古裝劇相繼煞科，包括迪麗熱巴、吳磊主演的《長歌行》，吳亦凡、楊紫合作的《青簪行》，拍攝中的還有古力娜扎、許魏洲主演的《大唐明月》等。今年上半年主要以現代劇為主，而下半年則是偏向古裝劇，且大部分是以唐朝為背景。

近年來，很多古裝劇都越來越重視服化道（服裝、化妝、道具），2018年的《延禧攻略》、《如懿傳》、《知否知否應是綠肥紅瘦》，2019年《長安十二時辰》以及今年的《清平樂》，均在這方面花了不少心思，還原朝代細節。而在接下來的多套古裝劇中，營銷點（賣點）也離不開服化道。

多套劇集的賣點都離不開戲服、文化、還原。（微博@娛樂資本論）

其實多套同朝代的古裝劇接踵而至，對於服化道來講是一個不少的挑戰，既要貼合朝代，又要有分別，細節尤為重要，而觀眾也會就此作出比較，直接影響收視與口碑。好似頗受矚目的《長歌行》與《大唐明月》，分別由同是「新疆四美」的熱巴和娜扎主演，劇集尚未播出，網上已經出現兩人誰更適合唐朝造型的話題。

在2018年，更是出現了同背景、同時間段的《延禧攻略》和《如懿傳》。當時《延禧攻略》的各個方面都受到高度讚揚，不過在行業眼中，《如懿傳》才是在服裝方面還原。古裝劇服裝造型師宋超指，清朝乾隆年間的顏色其實就是如同劇集一樣，顏色比較鮮艷，而《延禧攻略》中是灰色調，與真實情況不符，只不過率先播出，令觀眾先入為主，甚至導致有網友吐槽《如懿傳》的服裝。

《如懿傳》早在《延禧攻略》之前開拍，後者連海報都同前者幾乎一樣。（微博圖片）

對於古裝劇來講，服飾是成本大頭，一無贊助，二難採購，基本都是同製衣工廠合作自製，如果影視公司自己養一個服裝團隊，一年要幾千萬。宋超表示，美術同服裝是古裝劇開銷最大的地方，至少會有20%、25%，甚至30%的成本放在服裝上。一般而言，大製作的歷史劇採用的傳統技藝以及手工製作較多，所以花費較高，譬如《如懿傳》的成本比起今年大受歡迎的劇集《傳聞中的陳芊芊》要高出10倍以上。另外，橫店服裝管理從業者文武指，通常製作古裝劇服裝至少要用兩個月時間籌備，譬如一套盔甲要用一兩個月，手工繡製要用幾個月，當然，這是主角的待遇。而小配角同群眾演員的服裝則是租賃較多，粗布麻衣每日15元-30元不等；盔甲類每日350元或1500元；宮廷類則是在80元、150元、300元三個檔次。

《如懿傳》除了在服裝上花心思，場景、道具、化妝等各方面都非常用心。（微博@電視劇如懿傳）

不難看出，無論觀眾還是製作方，都對服化道有了一定的要求，當然，劇情也是一套劇的重點之一，絕對也不可忽視。