【殺手】謝東閔黑化變Final Boss？　極力回避問題：下星期一就知

《殺手》中的Parker（謝東閔飾）黑化，不少觀眾都猜估他就是劇集的Fnal Boss。今日（30/07）謝東閔接受《香港01》訪問時，就解答有關問題。

Parke（謝東閔飾）向閻素之（麥明詩飾）求婚。（《殺手》截圖）

謝東閔：「大家見到我噚晚同麥明詩求婚，之後仲要結婚，有個好美滿生活。」Parker會黑化變Final Boss？他笑說：「呢個大家就要估。我自己就覺得子誠哥最有機會，戴耀明都有機會！我都唔記得啦。」他也透露，下星期一、二，Final Boss的身份就會揭曉。

謝東閔經常被李成昌虐待。（《殺手》截圖）

雖然他極力回避問題，但也留了不少提示給觀眾。他說：「下星期一定會係最精彩最精彩嘅5集。前幾集昌哥（李成昌）咪死咗嘅，阿嫲同我講：『好囉，我個孫唔使再俾人糟質啦。』」相信不少觀眾都與謝東閔的嫲嫲一樣，看得十分投入。

當時謝東閔表示會陪女方走過這一關，贏盡觀眾獎聲，謝東閔這個名字亦因為這件事一炮而紅。（資料圖片）

「朱智賢上山偷食蛋糕」一事發生後，不少人都以為謝東閔和朱智賢的感情會就此完結，近日更有傳謝東閔和朱智賢已經分開居住兼分手。謝東閔今日接受《香港01》訪問時，就澄清說：「我都講過，冇同居過又何來分居呢？就係咁簡單，我一路同佢關係都好好。」依然是男女朋友？「仲係一齊嘅，所以大家唔使諗咁多，畀啲正能量。」會不會少了見面？「其實都唔會，我哋有見嘅。近排因為疫情關係，有啲工作都停咗，都係喺屋企做吓運動。」疫情影響而選擇在家見面？謝東閔坦言：「都會嘅，朋友就冇啦，因為都唔知邊個中邊個冇中。」