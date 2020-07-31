57歲美魔女關之琳億元豪宅再曝光　上圍依然堅挺靠飲酒釀蛋

有「香江第一美人」稱號的關之琳，現年已經57歲，以近60之齡來說，關之琳皮膚和身材都可謂保養得相當好，四肢依然結實纖幼。「世上沒有醜女人，只有懶女人」，雖然關之琳天生麗質，但也要靠自律運動、飲食以及護膚來保持最佳狀態。

關之琳將近60歲，但保養得宜，皮膚身材都keep得相當好。（關之琳微博圖片）

一、勤做運動 是保持身材和防老要訣

運動是保持身材和防老的重點，關之琳熱愛各種運動，包括行山、打羽球、空中瑜伽等，運動除了可以保持強身健體，更能讓身材保持最佳體態。近日香港受第三波肺炎疫情侵襲，很多人在隔離期間不慎增磅，關之琳即使留在1.5億元的豪宅家中，也不忘操fit自己，保持苗條身形，做運動期間有愛犬相伴，相當寫意。

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二、紅豆湯補血養顏 酒釀蛋有助豐胸

關之琳曾分享過，她習慣吃紅豆湯與酒釀蛋，兩者讓身體溫暖，延緩衰老。紅豆含鉀具利尿效果，能改善水腫，同時補血養顏；而酒釀蛋具豐胸效果，能幫助乳腺發達，注意經期後三天內吃，豐胸效果更好，而且冬天吃酒釀蛋也能改善手腳冰冷。

關之琳曾以低胸透視晚裝出席晚宴，上圍堅挺豐滿。（資料圖片）

三、少吃生冷食物、咖啡因等「催老」食物

要多吃可以養顏的食物，同時注意少吃「催老」食物，是關之琳的養生飲食重點。她注重保持溫暖體質，盡量避開生冷食物、精製澱粉與咖啡因三類食物。生冷食物減慢代謝功能，令脂肪積聚；精製澱粉食物讓醣類容易吸收，轉化成多餘脂肪；雖然咖啡因有利尿消水腫效果，但攝取過多會造成皮膚缺水導致乾老。

四、注重皮膚清潔 讓護膚品更好吸收

關之琳認為卸妝與清潔很重要，這樣才能讓護膚品發揮最好功效。

五、睡前空腹5小時

關之琳在睡前5小時不吃東西減緩腸道負擔，平時她習慣以高纖蔬菜煲湯，並大量飲用溫開水讓身體代謝力維持青春狀態。有研究指進食時間過長會造成肥胖與新陳代謝疾病。

關之琳現在風韻猶存，年輕時靚絕影圈，回顧顏值顛峰時的她，點擊圖片：

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