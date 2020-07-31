鹿晗靠電競劇《穿越火線》翻身？　回應扮相不夠醜：人就這麼帥！

內地男星鹿晗自出道以來一直都是「花美男」造型，難以塑造其他形象，一度成為他演藝道路的阻礙，加之演技飽受詬病，至今仍未有高口碑代表作。

然而，最近鹿晗與吳磊主演的電競網劇《穿越火線》備受好評，他飾演的肖楓無家世無背景，留著一頭雜亂的中分捲毛，穿着邋遢，鍾意賣弄口舌，成日無正經。不止突破慣有的花美男形象，演技也受到讚賞，因此不少網友都將此視為鹿晗的翻身之作。

不過也有網友認為，鹿晗太想甩掉標籤，所以故意「扮醜」。（微博@超級網劇穿越火線）

雖然今次鹿晗做出了一個很大改變，但同時也有網友認為他是太想甩掉標籤，所以故意「扮醜」。而近日他在內地媒體的訪問中回應，造型只是還原網癮少年的形象，並不是故意「扮醜」，當主持人表示，做出來的形象大家覺得還不夠醜時，鹿晗則打趣講道：「沒辦法，人就這麼帥！」還透露自己的皮膚其實很白，沒有劇中那麼黑，笑言「降了很多色號」，尤其是臉黑手白，很容易穿幫。

鹿晗自信表示「沒辦法，人就這麼帥」。（視頻截圖）

近年來，電競題材劇集大受歡迎，幾乎拍一套紅一套，由楊洋、鄭爽主演的《微微一笑很傾城》，到李現、楊紫主演的《親愛的，熱愛的》，再到楊洋、江疏影主演的《全職高手》等，皆是是口碑收視雙收，因此相關劇集不斷湧現。而《穿越火線》在以電競為背景的前提下，還在當中融入穿越時空、懸疑、輕喜劇等元素，為觀眾帶來新鮮感，令劇情更加有張力，相信也是成為大熱劇集的原因之一。