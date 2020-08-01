碧咸嫂Victoria美妝品牌入駐天貓　與女團出身內地網紅合作賣貨

碧咸嫂Victoria Beckham的同名服裝品牌自2008年成立以來一直處於虧損狀態，今年因疫情影響更關閉倫敦所有門店，僅維持線上銷售。儘管如此，碧咸嫂去年還創立了個人美妝品牌Victoria Beckham Beauty，日前更入駐天貓國際，主打化妝美容產品，開拓中國市場。

碧咸嫂去年創立同名美妝品牌。（Instagram@victoriabeckhambeauty）

近一兩年來，內地逐漸興起「帶貨直播」，前有李佳琦，後有薇婭，兩者在直播界火速彈起，帶貨力超強。而碧咸嫂似乎也有洞悉了這一途徑，日前與薇婭在天貓國際網紫大道平台上進行視頻連線，合作直播賣貨，令不少網友大感意外。為表示誠意，碧咸嫂還為天貓國際全球獨家推出了一款「肌活賦能煥顏精華套組」，且售價親民，6支2ml的精華共650元，於薇婭直播間首發，吸引逾1400萬人在線觀看，2000份禮盒5分鐘售罄，吸金130萬。

碧咸嫂為天貓國際全球獨家推出的精華套組。（網絡圖片）

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據悉，Victoria Beckham Beauty與德國護膚專家Augustinus Bader博士合作，去年正式推出產品後，在外國備受好評，包裝方面也採用碧咸嫂一貫的簡約時尚風格。品牌聯合創始人兼CEO Sarah Creal表示，「如今，如果沒有一個穩固的中國市場，你就不可能成為一個成功的國際品牌」，因此，碧咸嫂也非常看好中國美妝市場的機遇。有指目前品牌已經開始為即將到來的雙11以及明年的3.8婦女節進行準備。

天貓「網紫大道」致力於邀請在全球具有影響力的網紫為國內消費者推薦好物、引導消費者體驗更好的消費生活。「網紫」意為全球娛樂文化中紅到發紫的一群人。（微博圖片）

除了碧咸嫂之外，此前Kim Kardashian的香水品牌KKW FRAGRANCE、Rihanna的美妝品牌Fenty Beauty、澳洲超模Miranda Kerr的有機品牌KORA、英國專業彩妝師Charlotte Tilbury同名品牌、中東裔美妝博主Huda Kattan的Huda Beauty等海外大熱品牌都紛紛以「網紫」身份進駐天貓國際。

不少國外品牌都在開拓中國線上市場。（微博圖片）