【乘風破浪的姐姐】48歲寧靜自爆每月有人工　僅3500元卻格外珍惜

內地女星寧靜向來直率敢言，最近因參加《乘風破浪的姐姐》再次成為熱話，令觀眾看到了她性格溫暖窩心以及勇敢的一面，人氣居高不下。

日前，她作客訪談節目《星月對話》，大談性格與事業，以及競選女團的感受。期間她透露，其實自己有「鐵飯碗」，因為她是國家一級演員，在30位姐姐中只有她有這樣的榮譽。

48歲的寧靜五官立體精緻，保養得宜。（微博@寧靜）

寧靜直言：「我們是電影廠，我的工資是很低的，只有幾千塊錢，但是我很珍惜，我很珍惜我的工作，我覺得我是一個有單位的人。」她透露，剛剛進入上海電影製片廠的時候是四級演員，當時1993年，月薪只有195元，27年過去，現在加到3500元，雖然很少錢，不過她非常珍惜。

寧靜講起這3500元月薪的時候異常興奮。（視頻截圖）

對於出道近30年的寧靜來講，3500元的月薪只是一個不起眼的收入，但更多的是，這是一份榮譽，亦是一種肯定。事實上，寧靜並非科班出身的演員，但卻拍攝過不少經典作品，例如電影《紅河谷》、《黃河絕戀》，電視劇《孝莊秘史》等，斬獲百花獎、金雞獎獎影后等獎項，可以說演技備受認可，只不過近年多以配角形式出演劇集，以及參加綜藝節目等。