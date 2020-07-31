【乘風破浪的姐姐】鄭希怡被鬧唱歌難聽冇自信　韌帶受傷冇得跳舞

現年38歲的鄭希怡（Yumiko）最近參加內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》而廣受內地觀眾熟悉。而在最新一期節目中，於綵排過程她就不幸扭傷腳，恐難繼續完成比賽，搞到她非常傷心在鏡頭前痛哭，一度登上熱搜受討論。

Yumiko因為節目受到注目。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

在第四場公演中她加入了張雨綺一團表演歌曲《我的新衣》，因為歌曲節奏輕快需要配合舞蹈，所以她們七人已經用了多日時間排練，沒想到就在公演前的一日來到表演場地作最後排，在跳下來舞台的動作時候Yumiko就扭傷腳，後經過醫生的診治之後，證實她是挫傷用力不擋以致韌帶受傷，醫生還表明她目前不可跳舞需要保息。

Yumiko受傷。（影片截圖）

因為自己受傷而沒法完成表演，Yumiko非常傷心還痛哭：「一些事情發生在我身上我覺得沒甚麼，但是如果影響到其他人的時候，我就會特別內疚。」雖然傷心但她看我看得開，認為人生就是有大大小的意外，她亦習慣了。還回想起當歌手時的事：「我有一段時間唱歌真的很不好聽，怎麼唱都不好聽，就是我經紀人說我覺得你是啞巴，我說甚麼啞巴？她說不會唱歌的一個歌手，連外面的觀眾也這樣說我了，自己開了唯一一個演唱會還被人投訴，那我真的覺得不適合做歌手了，我就去拍戲了。」

擔心跳不了舞。（影片截圖）

事實上，Yumiko在2006年之前活躍於香港樂壇，從女子團體3T到單飛推出不少歌曲，就好似《相對濕度》、《有心人》、《阿拉伯市場》等，最為觀眾熟悉，更因為《 阿拉伯市場》高難度唱跳技巧，令她獲得多個獎項有「舞后」之稱。雖然如此，可是她仍然未能到達一線歌手地位，還不斷被網友批評聲音好沙﹑爛聲等，未知是否令她對歌聲失去信心，所以此後就往影視圈發展，少接觸了音樂。

Yumiko曾被經理人話唱歌難聽啊！（影片截圖）

正正因為《姐姐》這個節目令她重燃信心，為此還去做手術：「我也去做了一個手術，因為我聲帶上面有繭，我相信這也是以前影響我，唱歌的一個障礙吧！」可見這個節目對Yumiko來講多麼的重要，幸好她獲得回報至今仍未遭淘汰。而她雖然受傷未能跳舞，則如願可以上台被安排在一旁唱歌，仍然有團隊的感覺。

Yumiko在旁歌唱。（影片截圖）