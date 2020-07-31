乘風破浪的姐姐｜鍾麗緹設計歌衫被批老土　網友嫌節目服裝醜

時下內地最火紅的綜藝節目非《乘風破浪的姐姐》莫屬，每一期節目都引來極大迴響。沒想到來到第四次的公演，有網友亦終於忍不住吐嘈姐姐們的服裝造型太醜，指出服裝設計有問題，根本就是「死亡配色」， 看到觀眾眼花撩亂亦影響了姐姐們的高顏值。

姐姐們的服裝造型被吐嘈。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

節目來到第四次分組賽公演，眼看姐姐們的服裝造型亦似乎逃不過七彩顏色的搭配，令網友看不下去大鬧電視台的審美觀太恐怖了。特別是張雨綺帶領的組別，是次表演《我的新衣》的她們以粉紅色同黑色為主題，雖然顏色上一冷一暖是沒有甚麼大問題，可是粉紅色布料上還印有碎花就是大問題，還要不規則地縫製在服裝不同部位上，就好似黃聖依的褲子一邊長一邊短，當然是有設計感可是又在長的一邊加上粉紅色碎花設計；又在張雨綺的短裙上加上粉紅色交叉絲帶綁法設計等等，特別給人一種胡亂拼湊的感覺，有多此一舉的Feel，似乎是為了設計而設計，沒有劃一的感覺。

在三組姐姐中張雨綺這一組服裝似乎最失敗，網友甚至用廉價來形容此次的服裝造型，大家留言道：「四公造型服裝都好醜」﹑「我真的接受不了」﹑「死亡配色」等等，可見觀眾看節目有多麼的認真。

張雨綺這一組造型離不開亮麗顏色。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

而有趣的是張雨綺每每表演的服裝都離不開七彩顏色，前三場公演中最令人印象深刻就是第一場公演唱跳《艾瑞巴迪》。姐姐七個人分別穿了不同顏色的服裝，清一色都是亮麗的顏色，一站在舞台上雖然吸引不少人眼球，但就被網友嘲笑似動畫片《葫蘆娃》七兄弟，非常搞笑。服裝雖然不獲好評，可是設計該服裝的設計師在一次接受訪問中就講道，因為要配合歌曲歡樂輕快的感覺，才在服裝上加入復古的Disco元素，並不是胡亂設計的。

第一場公演的服裝被笑像葫蘆娃。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

網友笑張雨綺這一組像葫蘆娃。（毒舌扒爺微博圖片）

而在七彩顏色服裝上，同張雨綺難分高下的就屬鍾麗緹組表演的《相愛後動物感傷》。在這一次表演中三位姐姐的服裝雖然有設計感，可是有太多配色在身上，而且元素亦非常多，給人一種累贅的感覺，在舞台上帶給觀眾視覺感就會很亂，有網友就嘲笑似老年舞蹈節目。網友們一致都表示極醜，還表明她們的表演是非常好，可是就是被服裝耽誤了而扣了不少票數，而這一套服裝是由鍾麗緹設計的，她在此場表演中亦慘遭淘汰。

姐姐們的服裝造型被批得一文不值，不過幸好全靠姐姐們的顏值支撐，特別是張雨綺的個人魅力特別強勁，在這個節目中她獲得觀眾喜愛人氣急升。

鍾麗緹設計的服裝被批醜樣。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

睇更多姐姐七彩繽紛穿搭：