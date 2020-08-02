羅志祥否認與周揚青復合後「大變身」　一微妙動作有何暗示？

羅志祥（小豬）、周揚青的9年戀今年初就爆情變，4月周揚青發出1封長信宣告分手，震驚外界。上個月30日小豬迎來41歲生日，是他單身後的首個生日，發文宣告是「新的一天」並感謝粉絲支持，今被網友揪出IG、微博、得物、抖音等平台全數取消追蹤周揚青，頗有徹底斷開的意味。

羅志祥與周揚青分手後，女方大爆他與旗下的女藝人有不正當的男女關係，之後愷樂發文道歉。（《娛樂百分百》節目截圖）

豬揚戀因小豬被周揚青踢爆劈腿而分手，也讓小豬形象重挫，連帶被捲入的愷樂更是銷聲匿跡，不過日前周揚青貼出和小豬好友三兒的合照，讓復合之說再度瘋傳，不久後羅志祥工作室在微博發表聲明表示是不實消息：「針對近期網路上編造發布、傳播擴散有關羅志祥先生的不實消息，特此聲明，網路不是法外之地，對侵權行為必將嚴懲，絕不姑息！」周揚青更不解被指炒作復合一事，無奈地說「我堵我以後燦爛的桃花嗎」。

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而小豬近來頻頻更新社群軟體的發文，事發後也未取消對周揚青、愷樂IG的追蹤，但疑似在這1、2天刪除了周揚青、愷樂的IG帳號，微博則僅留著愷樂，已取消關注周揚青，過去抖音唯一關注的周揚青也已刪除，不過跟周揚青的感情日記仍然存在。他的此舉讓粉絲連連叫好，但也有網友吐槽：「是復合無望惱羞成怒嗎？」

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