三浦春馬離世前似有準備　壓力巨大月前低調改名兼關閉LINE帳號

三浦春馬輕生辭世後，日本媒體不斷追尋他的死因，從網路霸凌到家庭關係，都逐一起底檢視。「女性SEVEN」報導，三浦春馬生前自評為是完美主義者，對於自己的表現要求嚴苛，常常因此陷入低潮情緒，甚至給自己「零分」。他先前低調改名、關閉通訊軟體帳號，也被視為是身心出現異樣的前兆。

三浦春馬擁有廣大粉絲，因為疫情期間，經紀公司不便為其舉行公開追思會，因此成立追思網頁，讓粉絲可以訴說對三浦的思念之情，等到實體追思會時再集結發表。生前總是一臉開朗笑容的三浦春馬，私底下卻有不為人知的憂鬱心思。他在工作以外的時間鮮少與他人接觸，有工作人員經過他的休息室，聽到裡面傳來歇斯底里的狂吼聲。而之前朋友曾說三浦會酗酒，酒精也是他的情緒出口，在外縣市拍戲時常喝到耽誤隔天上工。

三浦春馬離世前和女主角松岡茉優為新劇拍攝一段6分鐘的宣傳短片。（Twitter：@Kanekoi_tbs）

先前已經有媒體報導，三浦春馬的壓力來源之一就是媽媽，過去三浦春馬曾向媽媽報告有息影念頭，遭到媽媽堅決反對。雖然他全力支持家中經濟，但媽媽曾在未告知他的情況下和經紀公司聯絡，要求分潤和提高片酬。最後母子因金錢糾紛失和，三浦於4年前直接換掉手機號碼，與媽媽斷絕往來。由於他獨來獨往的性格，先前為準備投入新的角色而關閉了LINE的帳號，身旁朋友、工作人員皆未察覺異樣。

三浦春馬在過世前一個月，悄悄到戶政事務所改名，把從繼父的姓改回從母姓「三浦」。他似乎對結束生命早有準備，所以逐步安排，希望讓自己在離開前，能夠在各方面都回歸到「完美」的狀態。

「變成天空願你快樂」懷念三浦春馬10大作品（點圖放大▼▼▼）

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