瘋傳三浦春馬《戀空》角色死前經典對白　粉絲落淚：竟成真了

三浦春馬、新垣結衣曾於13年前合演愛情電影《戀空》成名，他在片中罹癌，離世前最終向著心愛的女友說出，「我想成為天空，如果變成天空就能永遠看著美嘉」，如今這段台詞再度瘋傳，也讓眾多日本網友無比難過，紛紛留言「弘樹真的變成天空了」。

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《戀空》是無數影迷心目中的經典純愛電影，敘述一段無緣的情侶高中生，在歷經困難之後終於能夠相戀，卻因為男主角罹癌仍終究分離。

在電影結局，三浦春馬飾演的弘樹在病床上說：「美嘉，人死後會變成什麼樣呢？」

新垣結衣飾演的美嘉則回應：「當然是去天國了。」

弘樹又說：「我想變成天空，如果變成天空就能永遠看著美嘉。」

隨後美嘉則傷感回應：「這樣看天空就能看見弘樹，天氣好就代表心情很好，下雨就是弘樹在哭，夕陽就是弘樹害羞臉紅，夜空就是弘樹在抱著我。」

現今三浦春馬離世，許多網友紛紛轉發該段對白，感動表示如今三浦春馬也真正化作天空，守護著我們這一群喜愛他的人。

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