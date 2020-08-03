【殺手．劇透】預告揭示要死多6個人？　主角都不能幸免

《殺手》第二十六集劇透。

《殺手》上回講到，閻武（黎耀祥飾）發現啟揚（謝東閔飾）聘用祥法（李成昌飾）的律師姜紹強（楊證樺飾），警戒啟揚要小心他，還派紹秉（林景程飾）調查及跟蹤紹強。玉鳳（吳業坤飾）跟蹤國標（戴耀明飾），見他被黑衣人襲擊虐打。蘇菲亞（羅蘭飾）因殺手獵人而召集一眾經理人開會，Dino（何遠東飾）提醒蘇菲亞應盡快選出接班人。蘇菲亞私下找查理（鄭子誠飾）洽談，提到心中已有人選。紹秉為得更多線報到酒吧一趟，還發現了驚人秘密，卻因此身陷險境。

開始覺得有人針對殺手。（《殺手》截圖）

即睇更多上集《殺手》精彩內容：

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《殺手》最新一集講到，Dino阻止查理暫代蘇菲亞之位，指目前應先解決殺手獵人。閻武認定紹秉之事與紹強有關，素之（麥明詩飾）勸他不要私下處理。玉鳳為調查殺手之事跟蹤向茜（李佳芯飾），更偷偷接走了朗希，喬星（陳豪飾）打算對付玉鳳。Dino聲稱已解決殺手獵人，指查理沒有資格接任Overbeck主理人。查理在店鋪提取蘇菲亞的陀錶，竟有所發現！

即將有更多人會死！（《殺手》截圖）

即睇結局篇預告，仲可能暗示埋仲有邊個死：

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