【殺手】16-20集依舊以談情為主　劇本缺憾令兩個靚女角色冇發揮

無綫（TVB）劇集《殺手》第二周收視錄得27.9點（7天跨平台），近180萬人收看直播。證明這套劇集有其吸引之處，不過來到第三周劇情就明顯就走了下坡。第四周16-19集更只能用一個「悶」字形容，好彩20集有佛爺個人表現，即刻刺激返好多。

適當的談情戲可以帶出角色之間的關係，不過太多談情戲就好易令觀眾「錯Focus」。（《殺手》截圖）

點解會覺悶？

這5集存在着一個根本性問題－劇情鋪排散亂，看得令人失去焦點。還記得《殺手》第一周劇情嗎？介紹閻武（黎耀祥飾）、Zero（陳豪飾）等主要角色，從而帶大家走入劇中虛擬的殺手世界，第二周就是首個大反派丁一虎（假冒的柯正雄）（林利飾）登場、Zero（陳豪飾）復仇以及他的結局，第三周故事線則回到閻武（黎耀祥飾）身上，引入第二個大反派「佛爺」（李成昌飾），劇情有條理而清晰，並且與上周內容完全不同，充滿新鮮感又刺激，不過第四周的劇情就明顯地「仆直」了。

高海寧明明係「清道夫」，除咗喺第3集處理過死豬屍體外，其他集數都係行行企企、吹吓水。唔知仲以為佢係一個路人甲。（《殺手》截圖）

雯雯（江嘉敏飾）這個角色實屬配角中的配角，與其講「江嘉敏唔好睇」，倒不如說劇本有缺憾，令江嘉敏沒有發揮空間。（《殺手》截圖）

第四周內容沒有推進劇情

經歷過上星期「情情塔塔」後，第四周依舊繼續交代眾人的愛情線，實在是令人失望。第16集除了交代嫻姐（江美儀飾）老公死去之外，就直入了Cash（李佳芯飾）為了幫到Zero而自薦做經理人，下兩集卻為了鋪排雯雯（江嘉敏飾）的回歸而講閻武同嫻姐到台灣散心，到第18集才開始重回正題，「佛爺」看中一間戲院而着手收購以及Zero為Cash而打算退休。看似「有啲嘢發生緊」，但又沒有故事主要骨幹，又不能推進故事發展。

尤其是雯雯在台灣染毒又忽然介甩毒癮一事，實在看得令人摸不着頭腦。說是為了突顯閻武與嫻姐之間的感情深厚，還是想由Zero幫助雯雯介毒，而突顯他是一個同情心的人？讓人有種純粹因為是江嘉敏，夾硬加重戲份，為加而加的感覺，不如乾脆一點,佛爺捉了雯雯，然後要脅Zero，應該會痛快一點。

「佛爺」朱祥法出現，就即刻帶起高潮。（《殺手》截圖）

Parker黑化是五集焦點

幸好第20集「佛爺」出手了，迫令「少爺仔」Parker（謝東閔飾）與「𡃁Jim」生死戰，閻武及時趕到擊斃「𡃁Jim」再救回Parker。有這一幕似是為Parker黑化而鋪路，才叫勉強扳回節奏，重新回到正軌。比起前4集談情說愛的劇情，始終正邪對決、博火打戰鬥和買兇殺人等情節才更適合《殺手》這個劇名。

簡單一些，將前4集內容濃縮成一至兩集，又或者乾脆地刪剪掉，劇集可觀性有可能會更高的。

如果Parker最後真係黑化，其實呢場掌摑戲都算係其中一個原因。（《殺手》截圖）