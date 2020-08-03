陳凱琳鄭嘉穎三年抱兩　IG宣布誕下細仔Yannick

現年29歲的陳凱琳與鄭嘉穎於2018年結婚後，上年2月火速誕下兒子Rafael，早前宣布三年抱兩再懷上第二胎，今日（3日）兩人在Instagram宣布細仔已平安出世，並改名為Yannick。

陳凱琳鄭嘉穎三年抱兩，一家四口好幸福。（Instagram：@kevincheng_official）

鄭嘉穎在Instagram發文寫道：「細佬來了，母子平安，非常感恩。」他亦分享了自己抱住細仔的照片，以及一家四口的最新家庭照，和樂融融非常幸福。

兩夫妻深情望住細仔。（Instagram：@kevincheng_official）

兩年前兩人都是這樣公布大仔Rafa出世的消息。（Instagram：@ghlchan）

陳凱琳向傳媒透露，細仔於上周一（27/7）出世，並表示Yannick的誕生是自己人生中的一大驚喜：「人們說的都是真的：人生果然充滿驚喜！歡迎我們的小男孩Yannick來到這個世界! 雖然你來得比預期還要早一些，但我們高興能夠早點見到你！媽媽和BB現在都安全,快樂地留在家中......說起快樂，Rafa似乎也和弟弟相處得很好，我們迫不及待地想看到他們一起成長、一路互相支持和愛護對方！在現在這個情況下，亦希望大家身體健康，平安無事。 」她亦特別對她悉心照顧的醫生和護士，令她能順利誕B母子平安。

陳凱琳亦表示今次比第一代更有心理準備，所以心情很好，而且整個懷孕過程亦很順利。她坦言現時首要目標是好好調理身體：「嚟緊都會多啲休息，盡量唔好出街，呢個月會喺屋企坐月會養番好身體。」