【婆婆和媽媽】林志穎認與前度林心如仍聯絡？外父出招連環大迫供

台灣男神林志穎最近帶著70歲阿媽林金花和老婆陳若儀一起，參加內地真人騷《婆婆和媽媽》，引起各界關注。近來在節目上，他被外父當面問是否有跟前女友聯絡？格外引發討論的是，在被剪接過的預告中，老婆還在鏡頭前點出「林心如」的名字，雖然完整內容尚未播出，仍引發內地網友不小討論度。

最新播出預告中，陳若儀的爸爸當著眾人面前問林志穎，「你和若儀在一起之後，有沒有跟前任女友聯繫呢？」一旁的林媽媽林金花好奇問「誰哦，我怎麼不知道？」接著畫面切到陳若儀說「是林心如」，下一秒又跳到林志穎坦蕩回答「有」。

接著，陳若儀爸爸又面露嚴肅地問，「有做過對若儀對不起的事情嗎？」雖然影片中並未播出完整回答，不過面對如此高強度提問，林志穎忍不住緊張表示，「為什麼坐在這邊比那個窯還熱？」笑翻眾人。

事實上，林志穎在結婚前，曾與林心如有過一段情，這段戀情最後因彼此長年拍戲產生距離而分手，但雙方完全不尷尬，至今仍維持友好關係。他和女方老公霍建華也是好友，2人不僅會一起聚會碰面，前陣子還在節目上直接打電話給霍建華，種種舉動都顯見私下交情相當好。

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