Angelababy爆囝囝秘密　3歲小海綿人仔細細已經好識講嘢！

Angelababy（楊穎）與黃曉明在2015年結婚後，誕下兒子小海綿。雖然他們間中也會分享囝囝的生活點滴，不過就未曾公開過他的正面，非常神秘。所以粉絲們對小海綿的一舉一動也感興趣，日前，Angelababy在節目《奔跑吧兄弟》第四季受訪時，透露了兒子的小秘密，又暢談育兒心得。

Angelababy模仿兒子撒嬌。（Youku影片截圖）

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工作人員問Angelababy︰「小海綿是怎樣撒嬌的？」她立刻甜甜的大爆兒子撒嬌的招數︰「他嘴太甜了我跟你說。他挺多套路的，『媽媽你是最美的』、『媽媽你最好了』、『我要吃糖糖』。」導演問道︰「那他做錯事的時候呢？」Angelababy態度一轉，認真地說︰「他做錯事的時候，撒嬌也沒有用，不能因為撒嬌就讓他在立規矩上有錯誤的認知。」

3歲半的小海綿身高已經超過Baby條腰！（微博@angelababy）

早前，Angelababy在社交平台貼出跟小海綿的合照，已引起關注，3歲半的他，站在身高168cm的媽媽身邊已經超過腰部，果然遺傳了父母的優良基因！

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