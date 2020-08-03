(G)I-DLE為新歌轉風格染破格髮色　舒華激讚Minnie最適合

出道僅兩年多的韓國女團(G)I-DLE今天（3日）推出單曲《DUMDi DUMDi》，準備為今年夏天掀起新一輪熱潮。6位成員美延、Minnie、穗珍、小娟、雨琦和舒華亦有出席線上記者會，分享回歸的心情和率先帶來現場表演外，她們更表示為粉絲準備了非常特別的禮物。

(G)I-DLE今天舉行新歌記者會。（CUBE娛樂提供）

(G)I-DLE首次推出夏天單曲，再一次負責創作的隊長小娟形容這是一首年輕、火熱及充滿熱情的歌曲，希望以後提起「(G)I-DLE夏天」的話，大家也會想起《DUMDi DUMDi》這首歌。為了新歌，成員們的風格也改變不少，雨琦表示髮型和各樣飾物是這次的重要，首次挑戰粉紅色髮色的Minnie則講到：「我第一次漂頭髮，加上本來就很喜歡粉紅色，效果比想像好，我亦十分開心。」她更講到髮色由(G)I-DLE成員推薦，舒華都大讚對方最適合這次夏天風格。

按圖睇今天記會會現場照片：

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Minnie首次挑戰粉紅色髮色，相當有新鮮感。（CUBE娛樂提供）

(G)I-DLE也分享了拍攝MV的趣事，穗珍講到拍攝當天其實是下雨天，雖然拍攝同樣開心但大家當時都是濕住身，實在難以想像，成員如何在不舒適的情況下完成整個拍攝。早前(G)I-DLE亦舉行了出道以來首個演唱會，通過直播與粉絲作另類見面。她們各自為自己的Solo舞台評分外，亦講到最深刻的部分就是粉絲在《LATATA》舞台時，準備的驚喜應援影片。不過(G)I-DLE也講到遺憾因疫情無法親自與粉絲溝通，希望能夠儘快再見面！



此外，(G)I-DLE亦特別準備了全新的綜藝節目，當作送給粉絲的禮物。雨琦預告當中會有遊戲、個人技等，能讓大家發掘6位成員與舞台上不同的模樣，粉絲記得要準時收看。

(G)I-DLE當然有帶來新歌表演，充分感受到夏天的感覺！（CUBE娛樂提供）

當然要睇埋(G)I-DLE的舞台照片：