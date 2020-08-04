【新冠肺炎】麥德羅出院即約飲茶惹眾怒　拍片道歉：對唔住我做錯

61歲麥德羅早前患上新冠肺炎（COVID-19），成為首批中招的圈中人，經過兩星期入院治療後，日前（01/8）終於正式出院，前日就即時約老友劉少君到酒樓歎茶，他更拍片報平安：「好耐冇歎過茶，今日同老友記互相問好，好似生離死別咁。」劉少君亦入鏡說：「病毒周圍都會有，我哋只要注意衛生，就一定可以將佢（病毒）擊破。」片段一出，立即被網民圍攻，指他們不理自己及他人安全。

麥德羅康復出院後即約劉少君酒樓歎茶。

事件愈鬧愈大，麥德羅今日終於拍片交代事件：「先同各位網民、讀者講聲對唔住，因為我讀完報紙都好唔開心，噚日朝頭早應約同劉少君出嚟喺我樓下附近飲茶，出嚟分享吓我哋好返嘅喜悅，同埋分享吓喺醫院嘅衛生，我哋喺醫院四個人一間房，瞓覺都要戴住口罩瞓，唔戴住係好危險。但係出嚟飲茶係唔啱嘅，先同大家講聲對唔住，亦都先多謝呢兩個星期照顧我嘅醫護人員，同埋對家人講聲對唔住令佢哋受影響，公司方面一直有照顧我，講聲對唔住。我希望大家就算確診好返，都唔好隨便約人，盡量留喺屋企，調理身體，總之唔好出去應酬。我喺度都講聲大家注意衛生，身體健康，對唔住所有朋友，我做錯了。」

點擊下圖觀看與他一起中招的施匡翹IG靚相：

+ 23 + 22 + 21

同場加映：迪麗熱巴出席騰訊發布會仙氣迫人 低胸高衩晚裝展現雪白美腿