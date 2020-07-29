拒戴口罩被換走？　梁思浩自租錄音室保平安都唔得：係我要求換人

梁思浩被電台D100飛起？因疫情關係而下令所有DJ需配戴口罩做節目，不過日前由D100電台節目《大家「真」風騷》的Facebook所見，雖然主持人李麗蕊和陳彥行有跟從指引戴上口罩，但梁思浩就如「冇掩雞籠」般，並未戴上口罩做節目。節目中梁思浩以「講嘢太快，戴口罩會影響大家收聽」為理由，而選擇不戴口罩做節目。不少網民就留言批評，指他不顧同事感受，十分自私。

新冠肺炎｜梁思浩以「講嘢太快」為由開咪唔戴口罩 網轟：低智！

7月24日的照片中，梁思浩開咪依舊沒有戴口罩。（Facebook圖片）

前日D100網台節目《大家「真」風騷》的Facebook貼出梁思浩、李麗蕊和陳彥行的照片。明顯見到梁思浩並沒有戴口罩做節目，惹來網民批評。（Facebook圖片）

點擊下圖睇 網民批評：

《大家「真」風騷》的Facebook發出聲明。

今日有消息指，因梁思浩堅拒戴口罩，認為難以做節目，但D100電台高層因要考量觀眾的要求，所以決定找其他人頂上思浩在《大家「真」風騷》節目的位置，直至疫情放緩，雙方會再次商討，並強調雙方有商有量，並不是「炒大鑊」。《香港01》向梁思浩查詢事件，他指：「說話不如倒返轉，其實係我要求由聽日開始（換人），我由始至終其實唔係D100員工，係合作夥伴，唔係佢出糧畀我。我自己提出嘅，我最先覺得直播室太多人，覺得有危險，我自己喺出面租咗個直播室，係少人啲，私人直播室，得我哋三個節目主持人，但佢哋唔畀出面租直播室保護自己安全，我覺得自己出面租個私人直播室會安全好多，都達唔到佢哋要求，唔緊要。」

其實思浩都有跟兩位主持人溝通，李麗蕊同陳彥行也覺得無問題，他說：「今日朝早直播，我已經同兩位主持人有兩米距離，我係有戴口罩，但我拉低過咗鼻，因為要透氣，D100話唔符合安全標準，唔接受我呢個做法。我嘅解釋係我要吸好多氧氣落肺，我真係冇辦法，你試吓戴口罩唱快歌係唔得，當時我覺得原來連吸氣都唔合規格，咁我就話我聽日開始搵個替工替我喇，係我要求嘅。其實我已經做好晒保護，你可以問返李麗蕊同陳彥行，佢兩個都覺得我好安全。」