有人最近在網上發起「#womenempowerment」、「#womensupportingwomen」運動,接力在Instagram貼黑白照支持女性權利,不少城中名媛都有響應支持,當中包括劉鑾雄太太甘比(陳凱韻)、千億新抱徐子淇、大美人李嘉欣等等。原來亦有不少女星也有跟隊力撐活動,香港以外,更包括美國、韓國的演藝紅人,是時候睇睇有哪些人加入了。

蔡潔(Instagram/@jackykycai)

不過當大家都post自己靚樣時,湯洛雯就比較特別,post了一張獨角獸的相,更寫道:「All women are like unicorn, they r all strong, magical and beautiful.Thanks to all my dearies who nominated me」

湯洛雯就比較特別!(IG@湯洛雯)

