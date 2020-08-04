【迷網】朱敏瀚甜蜜談女友余思霆　認有結婚打算︰我唔想對方辛苦

不少人都關注在無綫劇集《迷網》中首次拍劇的陳曉華（Hera）的表現，不過其實在劇中跟她演一對的朱敏瀚（Brian）也是值得留意的，事關Brian自2009年畢業於無綫電視藝員訓練班後加入TVB，今次是他第一次做男二，一直以來Brian大多做一些不太起眼的角色，常演人別人弟弟的角色的他，更有「御用細佬」之稱。這次有更多的戲份，他坦言是海報和宣傳活動等出來才知道自己是男二。

Brian和Hera在劇中是一對。（劇照）

Brian在《迷網》中演一名富家子Eric，近來的劇情講到他入了新公司做，後來會誤墮騙案，發生震撼性的事件。劇中，他的戲份頗重，Brian接受《香港01》訪問時直言，接拍時並沒有跟他說是男二或什麼，到劇集海報等出了才得知事情，他說︰「我哋做演員都冇諗，都係盡力做。」他講到以前的角色大多是比較年輕，或者是演別人的弟弟，這次的Eric跟以往的角色不同，「我心態就係希望畀另一面人哋睇，唔好再咁細個，呢部劇我就咁樣去睇佢，當係考牌。（出到嚟，知道自己Poster都有大頭有冇好開心？）順其自然，因為公司好好，我而家都keep住拍緊（劇），我又真係冇乜諗男幾男幾，我寧願戲多啲，或者多啲發揮空間，好過諗個排名，總之有得密啲開工，我已經好開心。」

Brian大爆Eric之後會死。（劇照）

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現年28歲的Brian已入行十年，被問到會否想擔正做男一，他坦言自己有定一個時間，希望可以在幾年內達到這個目標，所以他近來也在重看自己和別人的演出，想在戲技上有進步。談到這麼多年的演戲生涯，Brian覺得TVB每個演員都會有過辛苦的時候，但他覺得每個人都會機會，最緊要是在機會來到時，好好把握。他又說自己算好彩，每隔幾年都會有一個機會，「雖然觀眾未必好記得，但我相信公司裏面啲人會睇到，我呢幾年都係用呢個心態先捱到。」他又說︰「你話經濟嗰啲，咁就一定唔係好好，唔會賺到大錢，但係生活到就OK囉，希望叫做仲後生，可以任性多一陣。」

Brian的劇集也是密密拍，沒有停手。早前，他就為了劇集《機場特警》練大隻，角色「烏Sir Sir」也廣為人知。（Instagram@brianchu0523）

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談到家人，Brian非常感謝他們的支持，雖然他也希望可以養到家人，但他直言︰「還好唔會爭我嗰一筆生活費，但係你自己作為仔都會想keep住穩定咁畀家用。（自己就辛苦啲？）係啊，自己有啲咩都唔會特別去開口，我媽咪會知道我收入大概係幾多，譬如搭車佢咪塞張八達通畀你囉。（呢吓感覺唔係幾好？）當然會啦，我梗係想倒返轉我係成日可以塞錢畀佢使啊，有邊個仔女唔想養返屋企人轉頭，要屋企人養啊？不過我覺得盡力做好自己嘅嘢，呢一日一定會到。」當然跟家人不是計較錢的，Brian指有時三更半夜工作完回家見到家人留了一碗熱湯，又為他煮消夜，也會覺得好感動。

Brian和Stitch感情穩定，男方坦言有結婚的打算。（資料圖片）

感情方面，Brian和女友余思霆（Stitch）認愛約一年半的時間。被問到他們當初一起時，曾有報道指二人是背着當時的另一半出軌，Stitch跟天堂鳥成員Tyrese拍拖，而Brian是有圈外女友，再談到有關傳聞時，Brian否認有關報道，直說︰「冇呢件事，都咁多年啦，我成日講到呢樣嘢都話唔想再延續個新聞落去，我覺得可能係有啲公司嘅人會做啲新聞，再講都唔回應。」提起女友，Brian也甜蜜的說他們感情穩定，他坦承有結婚的打算，不過大家的共識也是以事業為先，他指︰「我唔會想對方辛苦，緊係有個經濟基礎先諗呢樣嘢。」

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