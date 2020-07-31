【迷網】彭翔翎靠色誘踩住高海寧上位　曾參加校花選舉揮低蘇皓兒

TVB劇集《迷網》除了有高海寧擔正演出之外，劇中更不乏靚女演員，包括陳曉華、鄧伊婷、利穎怡等等，而飾演婚紗店職員Ada的彭翔翎（Janice），不但靠色誘許大狀（游莨維飾）上位，對待高Ling的態度更十分囂張，掀起網民熱議，不少觀眾都大讚Janice的演出！

彭翔翎（Janice）在劇中飾演婚紗店職員Ada。（YouTube影片截圖）

Janice（右二）在去年的台慶劇《解決師》中，飾演其中一位啦啦隊隊員。（IG@nicolewmy）

現年27歲的Janice在2018年考入第29期藝員訓練班，畢業後即有機會參演台慶劇《解決師》，飾演其中一位啦啦隊隊員，但她亦曾飾演不少無名角色，以學生、職員、侍應為主，不過今次在《迷網》中就有不少戲份及對白，她在接受《香港01》訪問時直認有壓力：「今次係我拍劇以嚟最多戲份嘅一次，《迷網》係19年拍嘅，簽咗一年就有呢個角色所以當時都好珍惜呢個機會，同埋好多謝公司畀呢個機會我。演繹上對我嚟講係有啲難度，特別係色誘許大狀嘅戲份，一開頭都有尷尬㗎，但導演同埋高Ling都好有耐性咁親身教我點做，所以NG咗幾次之後就放膽咗好多。」

Ada色誘許大狀（游莨維飾），相當出位！（YouTube影片截圖）

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Janice曾在15歲時參加由《Yes!》雜誌所舉辦的「第十二屆全港校花校草選舉2008」，並順利進入最後四強，同屆的參賽者還有未能入圍的鍾晴（Karlie）及廿強止步的蘇皓兒（Chloe）。當中Karlie因為旅遊節目《3日2夜》而人氣急升，Chloe更憑着早前播出的劇集《那些我愛過的人》而深受觀眾喜愛，不過相比起她們Janice的星途似乎就沒有這麼順利：「唔會羨慕，因為每個人遇到嘅機遇都唔同，我只可以遇到機會嘅時候好好把握。（覺得自己輸在邊方面？）輸蝕嘅係我太遲先入行，因為之前自己係一張白紙，唔知有咩方法可以入行，直到18年機緣巧合見到公司嘅藝員訓練班所以去試下。但有心唔怕遲，所以而家無論做咩角色都會好努力。」

鍾晴（Karlie）因為旅遊節目《3日2夜》而人氣急升。（IG@karliechung）

Chloe在早前播出的劇集《那些我愛過的人》中飾演姜子優，深受觀眾喜愛。（YouTube影片截圖）

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劇中Janice與高Ling有不少對手戲，她自言拍攝過程獲益良多：「同高Ling做對手戲一開頭好緊張，但係佢好好，好肯教新人，叫我唔洗咁緊張，放鬆啲慢慢嚟，所以聽完佢講我都放鬆咗好多，態度囂張其實都係角色需要。」Janice因為與林夏薇樣貌相似而備受關注，更有「翻版林夏薇」之稱，對此她就表示：「之前唔覺嘅，但同佢合作完《七公主》後有少少覺，當然佢瘦好多、靚好多啦。（會唔會以佢為目標？）每一個演員都好值得學習，我會努力進步。」

Janice有「翻版林夏薇」之稱。（IG@pangdandan）