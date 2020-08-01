由高海寧、楊明、黃祥興、陳曉華演出的劇集《迷網》現正熱播當中，黃祥興於劇中抵受不住莊思敏誘惑而選擇背叛太太高海寧，但私下的他卻將太太與子女放首位。

黃祥興與太太Peggy於2012年結婚；日前慶祝8週年。(stefanwch@Instagram)

相識於朋友生日會 邁入第8年婚姻

現年41歲的黃祥興（原名：黃長興），2005年從法國回流參選香港先生入行，入行多年不時演風流角色，現實卻是終極愛妻號。黃祥興與太太Peggy於2012年結婚，至今已邁入第8年婚姻，育有一女及兩子；日前，黃祥興更在Instagram分享與Peggy慶祝8週年的照片，雖然受疫情影響下，餐廳受管制晚市禁堂食，只能吃午餐，但黃祥興則表示：「午飯都仍然咁開心。最緊要恩恩愛愛！」

8年前的相遇，造就一對戀人的開始，黃祥興與太太Peggy曾擔任節目《1+1的深情》嘉賓，分享其相識過程。黃祥興指當年工作完畢後，與高鈞賢一同到朋友的生日會，在場發現其他朋友都在一班人玩樂，只見Peggy僅與一位朋友於一角談天，似是與周遭環境格格不入，便過去認識對方。

黃祥興將太太與子女放首位。(stefanwch@Instagram)

在外是大男人，回到家中卻是小男人？

於是，二人便由第一次下午茶約會走到婚姻；當年求婚更花盡心思，一起出席朋友在多倫多的婚禮後，黃祥興請了一班朋友與臨時演員幫忙，坐完直昇機便為Peggy送上求婚驚喜。

2013年，黃祥興與Peggy花費7位數在洲際酒店筵開35席補擺喜酒，當時黃祥興接受媒體訪問則表示太太是一名100分的女生，在別人面前她會給予自己面子，不過回到家中的他卻心甘情願由太太作主，當一個小男人。

+ 4 + 3 + 2

婚姻是兩個人的真正考驗，黃祥興卻在結婚初期忘記了給予對方應有的自由，他在一次訪問中提及，曾有段時期並不喜歡Peggy玩空手道，認為不夠優雅，後來才感到內疚，轉向支持，更會到場觀看太太比賽。

黃祥興於2019年分享10年前後的合照。(stefanwch@Instagram)

為投放更多時間於家庭，忍痛結束10年生意

當婚姻漸入平穩後，便有機會沒有了激情可言，黃祥興卻認為一段婚姻最重要是把愛告之對方，甚至是身邊的所有人，成為最甜蜜的一對；亦認為無夫妻永不會爭吵，只要適時的解決問題便是。

更重要，黃祥興深明良好家庭關係建立於更多的陪伴，故希望將幕前工作意外的時間都投放在家庭，今年忍痛結束其經營的法國餐廳，他更在Instagram寫道：「做飲食做足十年真係唔容易，選擇離開更加唔容易。」

在節目《1+1的深情》中，黃祥興向鏡頭展示他的銀包，銀包內也擺放了與Peggy第一次旅行拍下的照片。（TVB USA Official@YouTube截圖）

就連銀包也放合照 甘願為五人家庭放下物慾

黃祥興為Peggy的初戀，而她亦曾在《1+1的深情》表示以前沒有拍拖的原因，或許是找不到適合的人；黃祥興除了花上時間陪伴，甚至以Peggy與子女的生活為首要，銀包內也擺放了與Peggy第一次旅行拍下的照片。

黃祥興與太太Peggy組成一個五人家庭。(stefanwch@Instagram)

今年一月，Peggy再為黃祥興誕下兒子，組成一個五人家庭，黃祥興在一次訪問中亦指，現時有3名小朋友會較大壓力，但也感幸福與努力工作。為了家人，他卻將自己的退休計劃與購買跑車等慾望延遲。幼子的出生也是在計劃之外，當被媒體問到會否考慮結紮時，他則笑指真的要用其他方法避免這件事發生。

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