迷網．短評｜感情戲為高海寧成受害者增合理性　可惜仍有致命弱點

TVB劇集《迷網》以網絡騙案為題材，並以真實個案作參考，令劇情更加寫實。劇集暫時播完15集，網上評論褒貶不一，有人認為劇情提醒市民警惕罪案具教育意義，但亦有不少觀眾直指劇情沉悶，令人失去追看的欲望。

有觀眾認為劇情提醒市民警惕罪案具教育意義。（YouTube影片截圖）

其實劇集自播出以來一直被指像是《警訊》劇集版，事關案件都以網絡詐騙為主，來來去去都是騙人，的確欠缺刺激感。不過相比起上周圍繞着高海寧的感情戲，第三周的劇情終於入正題，重回「網絡騙案」這條主線，當中Coin公子（唐嘉麟飾）的故事就以「幣少爺」為原型，加入真實個案更容易令觀眾投入，激起大家的興趣。

Coin公子（唐嘉麟飾）的故事以「幣少爺」為原型。（劇照）

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除了Coin公子的故事之外，第三周的劇情就以網上情緣騙案佔很大篇幅，而騙案的受害者就是由高Ling飾演的Vincy。監製王偉仁曾透露劇中的感情戲都是為了鋪排高Ling是如何一步步墮入騙案，而來到本周就發現其實所謂的「情情塔塔」都有合理性，劇中高Ling與老公黃祥興分隔兩地鬧矛盾，又因為要避嫌與前男友楊明疏遠，所以她才會向素未謀面的「身騎白馬」（容天佑飾）盡訴心中情。雖然此段劇情增加了說服力，但高Ling與這位網上騙子的對話似乎又太過詳細及冗長，太拖時間。

高Ling成為網上情緣騙案的受害者。（YouTube影片截圖）

劇中有大量的對話紀錄。（YouTube影片截圖）

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在劇中飾演司徒Sir的楊明，帶領整個科技罪案組查案，但事實上作為男主角的楊明戲份並不如想像中多。而他每次出現幾乎都是以口述的方式講出各種提醒大家小心騙案的對白，反而更像是《警訊》主持，在第15集甚至全集「被消失」。不過劇中的配角又或是客串演出的演員表現就更為突出，除了容天佑成功入屋之外，李綺雯在演繹被騙的June時，由迷戀網上情人到被騙自殺做得相當有層次感，令觀眾感同身受，不禁同情她的遭遇，同時又會意識到網上情緣騙案的危害性，現實中的受害人往往比想像中更多，也正正帶出監製的目的，希望藉着劇集提醒大家不要輕信網絡世界。

楊明甚至全集「被消失」。（劇照）

June（李綺雯飾）被騙了20萬，最後選擇跳樓自殺。（YouTube影片截圖）

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