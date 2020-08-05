裕美搞珠寶網店年底要賺200萬　林作唔怕女友血本無歸：我大把

在新一波的新型冠狀肺炎疫情下，各行各業再次受到嚴重打撃。但在逆市下依然撈得風山水起的林作，繼投身保險行業屢獲獎項，又在IG開二手名牌店月賺20萬後，他與女友裕美又宣布開珠寶網店「chok_jewellery」，更豪言要在年底前賺200萬！

雖然戀情不被林媽媽看好，但二人依然愛得甜蜜！（IG/@wadahiromi）

林作接受《香港01》訪問時，就坦言開珠寶網店全是女友裕美的主意：「裕美好鍾意珠寶，佢媽媽以前都有做珠寶，佢細細個就接觸珠寶，好熟珠寶。（係咪你打本畀女友搞生意呀？）我冇打本畀佢搞嘅，佢就用佢啲積蓄搞，投資咗應該都有成6位數。」林作更豪言今年年底目標要賺200萬，他稱：「唔係長遠呀，係今年年底，2021年前賺200萬。（想證明畀林媽媽睇佢有料？）想證明畀全世界睇佢有料。（佢投資點解用你個名？）用我個名純粹係因為我個名夠Chok，容易去令人知道咁解啫，坦白講我做啲生意仔都幾成功就順勢，但其實係佢嘅Idea嚟。」

珠寶網店雖叫Chok Jewellery，但林作就堅稱冇打本畀女友！（IG/@chok_jewellery）

裕美唔怕血本無歸！（IG/@wadahiromi）

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至於在疫情下再開網店，林作信心滿滿稱：「我哋不嬲都好勇敢，見到危就見到機，人哋唔做嘅時候就係我哋出動嘅時候，好似保險，好多人做唔掂嘅時候我就衝出嚟，反而我覺得最好機會就係依家。」至於女友裕美如此愛珠寶，林作最貴又花了多少錢哄女友開心呢？他笑稱：「幾萬蚊。（如果真係達成200萬目標點獎勵佢？）達成200萬目標就係對佢自己最佳獎勵，佢做嘅嘢前景一片光明。（萬一女友血本冇歸咁點算？）我大把。」

林作呢排唔止話題十足，仲撈得風山水起！（IG/@jolamchok）

點撃下圖睇二人愛得痴纏！

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