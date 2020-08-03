【安樂蝸】80萬將950呎單位搞到似600呎　其實可能係原圖則問題？

J2最新一集《安樂蝸》節目介紹一個950呎的單位，實用面積算大，原圖則有四房一廳三廁。不過屋主鍾情日式風格，所以來個大裝修。主持狄以達和林穎彤帶大家參觀一下！

這間和室型書房是屋內的特色所在。（《安樂蝸》電視截圖）

屋主對本身的圖則尚算滿意，但就希望做有一個以日式風格的家居，又想有一間和室做書房，更想給3個小朋友充足的獨立空間。設計師參考日系高級酒店的格調，以不同深淺顏色的木材，突顯日式美感。圖則最大的改變是其中一間睡房變成和室型的書房，可以給屋主在家裏工作，拉開木趟門時，書房就和客廳融為一體。

主人房用了水泥牆紙。（《安樂蝸》電視截圖）

書房旁邊的是廚房，有一面是做了半腰玻璃牆，可以看到客廳小朋友的情況。而廚房的趟門是跟書房共用的。原本客廳的廁所就改成工人房。另外，由於其中一間睡房變書房，所以兩個女兒就要一起用一間睡房，睡上下格床，兒子就可以獨佔一間房。女生的房間就偷了客廳的一些空間擴大一點。

這道趟門好有日式感覺。（《安樂蝸》電視截圖）

不知道是否因為單位用了近三分二的空間做各個房間，所以客廳和整間屋看上去也不似有近千呎。裝修費方面，一共用了80萬。近年，不少香港人選擇為家居打造日式格調，大家又喜歡這次的單位嗎？

點擊下圖逐格睇︰

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睇吓主持林穎彤嘅靚相︰

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