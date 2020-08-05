【雨傘學院】第二季出奇奪爛番茄93%　外媒激讚直入主題絕無冷場

在劇迷極大需求的市場中，一套劇集都會拍攝兩至三季，但當中很少劇集會出現第二季比第一季好看的情況。由Ellen Page主演的另類超英劇《雨傘學院》（The Umbrella Academy）第二季日前強勢回歸，雖然首季在爛番茄只奪得75%，但第二季竟然獲得90%的高分，外媒更大讚新一季絕無冷場。

《雨傘學院》第二季已在7月31日登陸Netflix。（劇集海報）

《雨傘學院》改編自Gerard Way同名漫畫，劇情主要講述1989年，43名嬰兒在同一天隨機而離奇出生開始，互不認識的母親在前一天皆沒有懷孕的跡象。其中7名嬰兒被億萬富翁Reginald Hargreeves領養，而他們都各有超能力，並創立了「雨傘學院」。Hargreeves以1至7號為子女命名，並將他們培育成拯救世界的英雄。可惜，孩子們長大後家族開始分崩離析，學院也因此解散。直至一天，收到父親的死訊，他們重新聚首籌辦喪禮，在過程中卻發現父親的死另有內情，同時世界即將毀滅。

+ 2

雖然超能力和正邪對決是劇集的賣點，但家庭才是故事的核心。每位主角都各自背負着不同的故事，突顯出其實超級英雄都有不想拯救世界的時候，貼地的角色背景令劇集更加有血有肉。不過首季有劇評人指劇集前半部份過分鋪排，未能突出主題，跟一貫超英劇來說還是差一點點，但有人卻認為劇集輕鬆的氛圍能顛覆超英片應有的刻版印象。而新一季就棄掉冗長的鋪墊，直入高潮，讓劇迷看得過癮。

+ 6 + 5 + 4

有外國傳媒大讚劇組看到兩極化的評語後，懂得吸收評論，在第二季中創造出更緊湊的故事、有更明確的執行力、更強而有力的演出，甚至建立起更加美好的世界觀。另外，角色在第二季中有所成長，從自怨自艾互相討厭到治癒傷痛，向對方表現出友善的一面。在處理嚴肅主題，例如60年代同性戀和種族歧視、越戰等，將困境以趣怪的黑色幽默來營造喜劇的效果。