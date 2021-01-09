Netflix《家有壁爐》寒流下突然翻hit 網民：睇住真係暖好多

寒流襲港，天文台表示來數天，甚至下星期氣温急降，氣温甚至低到個位數，不少香港市民都為保暖各出奇謀，羽絨，暖手蛋是必須的，想不到原來連視覺温暖都需要，這陣子Netflix《家有壁爐》突然翻hit,這套45分鐘的「電影」，將火爐由無火去到熊熊烈火的過程，全程拍下，不少網友都覺得不得單止温暖，還十分自癒。



其實這套《家有壁爐》（Fire Place For Your Home）在2015年上架，共3集的內容就看著柴火在壁爐燃燒一小時，要不要配樂都可以任君選擇。節目跟亞視（ATV）節目《魚樂無窮》大同小異，不少外國網民都大讚看完節目感到好治癒，更在IMDb奪得8分的高分。其實《家有壁爐》早在2010年推出，由於很受歡迎，在2015年分別推出《家有壁爐 4K經典版》及《家有壁爐 4K樺木版》。

有大批外國網民都大讚看完節目感到好治癒。（Netflix截圖）

三集的節目內容看似千篇一律，畫面只拍攝着火爐的火光和柴火發出的劈啪聲，不同集數得分別在於有沒有配樂，當中包括聖誕歌曲、節日歌曲、激昂的古典音樂和適合約會的柔和音樂，務求做到播放節目就能夠讓觀眾在家感受以上處境的氣氛。

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根據外國傳媒報道，看似簡單的節目製作絕不馬虎。節目成本要3.5萬美元（約27萬港元），而且製作需要長達兩年。導演George Ford在製作特輯中表示，節目並不是簡單地開啟攝影機就完事，在燃燒過程中柴木燃燒的聲音、在壁爐內搖曳的火光、火焰的顏色等，均需要控制得非常好，而製作團隊為了挑選柴木而花了很長時間。據知，節目於聖誕節在外國地區特別受歡迎，如今Netflix都有得看，亞洲地區的觀眾都可以感受一下家有壁爐的溫暖感覺！而家咁凍放喺電視都播就更加有feel啦!

其實這個類型的節目稱之為「慢電視」，十年前在北歐國家興起。長達數小時的節目只有旁白和配樂，算是極為單調，但當觀眾不用費神去了解節目內容，慢慢看着火光搖曳，聽着柴火燃燒的聲音，對現時長時間居家隔離的觀眾最為適合。

曾有報道指出北歐觀眾認為慢電視的吸引之處，就是節目隨時發掘出驚喜之處。而《家有壁爐》意外爆紅的原因同時亦代表着現代人急促的生活步伐，在觀看這類節目的時候能夠讓人放鬆身心，享受慢活的生活。相信這股熱潮將會延續下去，成為將來全新的電視型態。