愛回家｜鄭世豪陳偉琪演技大爆發勁感人　細龍生得知老婆驚人秘密

無綫處境喜劇《愛．回家之開心速遞》周三（5日）的一集講到細龍生龍力士（鄭世豪飾）以為老婆Jenny（陳偉琪飾）被她爸爸雷公（白彪飾）禁錮，所以不惜一切想混入雷家大宅見太太一面，怎料他卻發現驚人真相。

細龍太講出真相後，非常內疚。（《愛回家》電視截圖）

其實Jenny並不是被雷公禁錮，而是因為幫爸爸取得接龍集團，而出賣了老公，令她感到沒有面目見對方。二人終於見面，上演一場感人的戲份，細龍太講出苦衷，內疚不已。今集二人有不少爆喊的戲份，演得相當精彩。早前有網民流傳細龍太會在今集死，但其實本集最尾只是講到Jenny飛去散心，短時間都不會回來。陳偉琪（Vicky）在回應《香港01》記者時就想對觀眾說︰「想講謝謝他們一直這三年裡陪著細龍太，也陪著陳偉琪成長，接受了細龍太多野蠻、麻煩，也感受到她的可愛和有時候份孤獨、可憐。細龍生更加唔洗講，好像家人一樣。」

細龍生深愛細龍太，勁感人！（《愛回家》電視截圖）

點擊下圖重溫︰

+ 34 + 33 + 32

而細龍生鄭世豪也特意作了一首歌《只准你話我是傻》給細龍太，他有份作詞。這次也是他加盟新唱片公司天盟娛樂後推出的第一首歌。他在IG回應網民提問時說︰「（MV）當然有她，是寫給她的。」

點擊下圖睇更多Vicky嘅靚相︰