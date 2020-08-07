碧咸夫妻鄉間別墅避疫成犯眾憎？起巨型人工湖破壞生態惹村民抗議

英國球星碧咸一家防疫期間待在英國鄉間別墅、惹得不少當地民眾不滿。近日他們又計劃在別墅外圍打造一個900坪大、4公尺深的人工湖，引起附近居民的抗議，指碧咸兩公婆將市郊區生活的那一套弄到鄉下，破壞環境、變得很醜，但地方單位已經允許他們的工程申請。

碧咸一家近月前往英國鄉間別墅避疫，IG「畫風」變得田園味濃，勁愜意：

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昔日受到英國民眾崇拜的「足球金童」碧咸，似乎愈來愈走上老婆Victoria的「犯眾憎」舊路。早前二人申請在別墅內增建酒窖和警衛室，都獲得地方政府的通過，這一次要開挖人工湖，民眾的反應明顯較為激烈，可是申請仍然過關。據英國媒體報導，有關當局要求他們一併設圍籬和種樹，確保自然生態不受到影響，也要他們在水下多留些空間，讓水中動物有棲息之所。儘管如此，當地民眾還是有人不樂見碧咸夫婦如此隨意就改變地貌。

其實碧咸一家前往鄉間別墅防疫前，早有民眾表示唔歡迎，更有店家放話，他們進來購物也得乖乖排隊、絕無任何特權，向來給人黑臉、高傲印象的碧咸嫂Victoria，果真不討平民百性歡心，家人只有一起承受鄰居們的惡意。

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