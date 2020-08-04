碧咸受米高佐敦啟發籌拍自傳　7大內容網民最想睇「飛靴事件」

現年45歲的前英國球星碧咸（David Beckham），最近受「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）紀錄片《The Last Dance》啟發，有意籌備一部關於自己的紀錄片。據了解，紀錄片的拍攝事宜將由碧咸在去年成立的電視製作公司Studio 99負責。至於播映權方面，有指目前正與Netflix及Amazon洽談中。

米高佐敦是碧咸的偶像，所以當時後者加盟洛杉磯銀河時選擇23號波衫。（《The Last Dance》劇照）

碧咸自從在2013年宣布掛靴後，其生活仍然非常多姿多采，當中包括成為美國職業足球大聯盟（MLS）球隊的班主、又與曼聯92班成員加利尼維利、菲臘尼維利、畢特、史高斯及傑斯再度合作做生意，購入英國低組別球隊沙福特城的10%股份、之後又客串《特務型戰》（The Man from U.N.C.L.E.）及《神劍亞瑟王》（King Arthur: Legend of the Sword）兩部電影，有趣的是兩部電影都由英國導演佳烈治（Guy Ritchie）執導。

David Beckham與妻子Victoria Beckham在3月時齊齊出席Inter Miami CF的首場美國職業足球大聯盟的賽事，可惜最後愛隊以一球飲恨。（Getty Images）

據英國傳媒《太陽報》（The Sun）引述知情人士消息指：「這是碧咸非常期待的事，並且想做這事好一段時間，這紀錄片將包括新的片段及舊有素材。這是一部關於碧咸離開球壇後的紀錄片，特別是關於他成立Inter Miami CF，也有部份涉及其私生活。每個人都對他及其家人感興趣，因此每個人都對此寄予厚望。」

碧咸在《神劍亞瑟王》中飾演Trigger。（《神劍亞瑟王》劇照）

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