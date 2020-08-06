多圖｜《天命》宮女曹思詩變身火熱辣妹　預告將狂貼舊相網民讚好

即時娛樂
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「𡃁模」出身、出道時有「翻版唐詩詠」之稱的曹思詩，自離開無綫後，主力打理自己的泳衣網店生意。曬得一身古銅色皮膚的她，不時穿上自家品牌的泳意做生招牌。日前，她在個人IG上曬出穿上黃色Bikini的火辣靚相，更留言︰「我會不斷貼舊的旅行照片，直至有下一個假期。」網民大讚她︰「辣妹」、「好鬼正」、「版係要嚟洗嘅」，看來粉絲們可以迎接新一輪的福利圖了。

曹思詩仲預告會貼更多靚相。（Instagram@choccccc）

現年28歲的曹思詩曾是TVB藝人和「晶女郎」，去年她在社交平台表示被拍拖8年的前男友擅自以她的名義向財務公司借錢，又稱對方拖欠她七位數字港元。現時，她主力打理自己的泳衣網店，款式專攻歐美市場。她由睇貨、包裝、寄貨都是跟拍檔一腳踢，據知，最高峰時更有錢去歐洲拍攝泳衣外景照，生意也不錯，不過現時疫情也令生意大受打擊。

曾在《天命》中，演李施嬅身後的宮女。（網上圖片）

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