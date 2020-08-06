鹿晗不理形象扮醜中暑幾次照拍打戲　《穿越火線》豆瓣獲7.7高分

人氣男星鹿晗自出道以來就有「花美男」稱號，可是他屢屢演出的影視作品均被批評有樣無演技。可是近來推出的新劇《穿越火線》則令不少人對他刮目相看，全因他不計形象化身邋遢宅男投入角色，被網友激讚演技有進步睇得有代入感，至今該劇集成為他獲得高口碑的代表作。

鹿晗在新劇不計形象演宅男。（《穿越火線》微博圖片）

有如此好成績回報，其實鹿晗亦付出了好多心血，除了不介意扮醜之外，還要頂着室外35度以上高溫拍攝，期間多次中暑令他一度感到崩潰。近日他接受內地某網上節目訪問時，就講道拍戲心得：「主要是因為太熱，剛剛開機就直接連續拍6天打戲，打戲太難了。剛開始第5第6天有點崩潰了，因為連着拍完了中間老是中暑，打着打着就不行了。」眼見拍攝片段現場爆火場面不少，熱到鹿晗不時溶妝又要補妝，即使到晚上溫度依然好高，因為現場有許多燈光照射，可見拍戲真的不簡單。

鹿晗拍戲多次中暑。（影片截圖）

除了自身歷經中暑之外，鹿晗飾演的宅男肖楓身邊有好多同是宅男的朋友，但他同這一些演員完全不熟悉，在拍攝的過程中他非常尷尬。但為了投入角色增加熟悉感，鹿晗就有自己一套方法：「我內心很尬，因為真的都不熟。每天在不拍的時候，就叫他們劇裡的名字，多聊天多玩，中暑休息的時候就跟他們坐在一塊，一塊吃飯一塊聊天。」最終劇中他們似相識許久的朋友，在這一點上鹿晗做得非常成功。而劇集獲得網友好評之外，在知名影視作品評分網站「豆瓣」中更獲得7.7的高分，相當之高。

鹿晗為了《穿越火線》付出許多。（《穿越火線》微博圖片）

評分好高。（豆瓣截圖）