【穿越火線】鹿晗不再「視肉如金」狂曬肌　化身邋遢宅男獲好評

男明星在劇中賣肉這個套路似乎還很受用，最近人氣男星鹿晗推出的新劇《穿越火線》亦大玩露肉情節吸收視，引來不少網友討論。一向「視肉如金」的鹿晗大方曬肌，雖然身材不及另一男主角吳磊吸睛，但已經夠好睇。鹿晗在在浴室中360度曬結實肌肉，令到不少網友看到心跳加速，更直言他已經長大成人不再是從前的小弟弟了，男人味十足的他已成為許多女性同胞心中的「國民老公」代表。

鹿晗同吳磊在劇集中是雙男主角。（《穿越火線》微博圖片）

過去鹿晗「視肉如金」不輕易在鏡頭前露肉，甚至游水亦穿連身泳裝包到緊一緊。但在是次劇集中他竟然豁出去，除了不顧「花美男」形象化身邋遢宅男之外，還在不同情節中賣肉，令不少網友刮目相看。

就在近日播出的集數中，鹿晗為了逃避包租婆的追查就躲在浴室中洗澡，他不像從前那樣般遮遮掩掩，而是大方地多角度曬身材，肌肉線條亦似乎明顯許多，令人覺得他有投入人物角色中，獲得不少好評。除此之外，在另一幕游水情節中，他亦大方裸露上半身，並在泳池旁偷看美女，不斷突破自己，難怪劇集一播出就獲得好評，並在知名影視作品評分網站「豆瓣」中獲得7.7的高分。

鹿晗大方曬肌。（影片截圖﹑微博圖片）

鹿晗從前不輕易露肉。（鹿角_Antler百科微博圖片）

鹿晗身材雖然不俗，但仍比不過另一男主角吳磊，飾演路小北的他在一幕同是洗澡戲中，展現結實肌肉瞬間將鹿晗比下去。在劇中因為受傷關係他需要坐輪椅，在一場獨自去浴室洗澡的戲中，他就開始脫衣服，明顯露出二頭肌﹑胸肌同腹肌，同時因為不慎跌倒關係他就需要家人幫忙撐扶到浴缸，彎腰的時候腹肌更為明顯，好身材令許多網友看到目不轉睛。

而剛好地這一幕浴缸曬肌戲同言承旭在另一部劇《我好喜歡你》中露肉畫面一模一樣。當然言承旭的肌肉線條明顯比吳磊出眾，可是各有各味道同樣地吸眼球帶來高收視。

吳磊浴缸曬肌。（影片截圖）

言承旭又是浴缸曬肌。（《我好喜歡你》微博圖片》

吳磊在劇集中曬肌亦瞬間令許多網友感到時光飛逝，事關童星出身的他，有好多人是伴隨著他的電視劇看著他長大的，包括《封神榜之鳳鳴岐山》中他飾演小哪吒﹑《少年楊家將》中飾演幼年楊六郎等，沒想到這位「國民弟弟」已經長大成人20歲，而且充滿壯碩肌肉男人味十足，所以網友都直言他已經不再是弟弟了，應該改口為「國民老公」。

吳磊已經要跳級變「國民老公」。（微博圖片）