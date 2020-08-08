慾罷不能︱Francesca不屑與Harry糾纏：手上黑材料足以摧毀他事業

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Netflix真人騷《慾罷不能》（Too Hot to Handle）邀請了10位外貌與身材都不俗的「約炮專家」到海灘度假村參與「禁慾之旅」，當中各參加者的感情關係更是錯綜複雜，尤其是在節目播出期間就呼聲甚高的人氣女皇Francesca Farago與澳洲小鮮肉Harry Jowsey這一對。二人的關係可謂撲朔迷離，節目播出後如膠似漆般日日放閃，賺足話題度；分手後大概因愛成恨互相撕破臉，Harry日前更表示要控告Francesca令他名譽受損兼失去20萬Instagram粉絲，令他被冠上「渣男」稱號。

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Francesca除了在分手後速度搭上24歲澳洲比堅尼模特兒Casey Boonstra，更不忘反擊舊愛Harry，她日前現身網上節目《Too Tired To Be Crazy》隔空對Harry喊話：「如果Harry繼續激怒我，以我手上的黑材料足夠摧毀他的事業，我已經對他很客氣。」Francesca又指Harry為人噁心，只是想成名和受到觸目，自己不屑與他糾纏。

Francesca與Harry曾愛得火熱：

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