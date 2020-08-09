迷網．短評｜朱敏翰跳海示愛成最大敗筆　終極騙徒出現增加緊張感

無綫（TVB）劇集《迷網》即將踏入結局篇，第四周劇情同樣是圍繞着網絡騙案而展開，並帶出一位終極幕後黑手，增添了少少追看性，但作為一部以真實個案作參考的劇集，卻出現不少Bug位，似乎未夠嚴謹。

霍生（曾航生飾）先係全劇最奸！（電視截圖）

網絡情緣騙案水落石出，龍哥（何啟南飾）被捕。（劇照）

第四周劇情主要集中在「網絡騙案」上，當中Vincy（高海寧飾）墮入的網絡情緣騙案終於水落石出，但另一邊廂，Eric（朱敏瀚飾）同Michael（黃祥興飾）就一步步走入霍生（曾航生飾）設下的騙局，同時亦帶出原來整部劇集的終極騙徒就是霍生。雖然以網絡詐騙為主的劇情的確容易顯得沉悶，但霍生的出現就增添了緊張感，亦令觀眾投入劇情，猜測最後的結局。

Michael（黃祥興飾）被迫幫霍生（曾航生飾）呃人。（電視截圖）

這段籃球戲足足有近3分鐘。（電視截圖）

不過劇集仍然存在拖時間的問題，當中更有不少情節十分不合理，Bug位盡出。譬如在第16集中有一場網絡安全及科技罪案調查科打籃球的戲份，這段籃球戲足足有近3分鐘，究竟用意何在？這段戲的鋪排對於推進劇情似乎毫無幫助，相當奇怪。

再者，軒仔（容天佑飾）被龍哥（何啟南飾）威脅錄下遺言這一段戲亦錯漏百出，龍哥在錄音最後大嗌Cut被收錄，之後將軒仔綁住手推落海，試問綁住手又點會是自殺？而且綁上的沉石體積亦相當細，難怪有網民笑言軒仔大可以抱住石頭游上岸。

綁住手點會係自殺呀？（YouTube影片截圖）

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但最大的Bug位相信是在第20集中Eric與女友Madam Siu（陳曉華飾）爭執的一場戲，Madam Siu因為懷疑Eric是為了500萬才向自己求婚而耿耿於懷，此時Eric為表誠意竟然選擇跳海示愛！這個舉動不但牽強，而且不會游水的Eric在跳海時不但做出標準的跳水姿勢，之後還可以自己游回上岸，實在太無稽。

點解要跳海先可以證明誠意呢？（劇照）

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監製王偉仁今次找來不少藝訓班出身的新人演出，包括容天佑、樓嘉豪、陳嘉慧、彭翔翎等，雖然他們相比起幾位主角拍劇經驗尚淺，但今次在劇中的表現都相當出色，演出夠「放」又自然。飾演嘉碧的陳嘉慧起初展現純情一面，但想不到是小三，露出真面目時態度大變，演出自然。而飾演Ada的彭翔翎同高Ling的幾場對手戲都表現不錯，完全沒有怯場，亦展現出氣勢凌人的一面，不少觀眾都大讚劇中的新人演員演技不錯，絕對有前途！

嘉碧（陳嘉慧飾）原來係小三！（YouTube影片截圖）

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同場加映，同劇演員鄧伊婷嘅靚相︰