東出昌大獲渡邊杏放生？願與偷食前夫再合作　成最具風度前妻示範

8月1日，34歲日本女演員渡邊杏宣佈與32歲東出昌大離婚，結束了5年半婚姻。雖然是必然的結局，但依然震驚了整個日本。關於3個孩子的養育問題，兩人的離婚聲明表示將共同撫養。話雖如此，因出軌事件而與廣告商解約的東出昌大背負了巨額違約金，對他而言只有在演員的事業上不斷努力才能彌補損失。

雖然離婚的原因是東出昌大出軌，但是杏卻免去了前夫的撫慰金、離婚贍養費等賠償。儘管如此，考慮到需要支付高額的違約金，東出昌大向身邊人表明決心：「無論如何，只能努力工作！」

東出昌大與渡邊杏於2013年共演晨間劇《謝謝款待》的夫妻結緣，步入婚姻殿堂：

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對於這番表態，令人驚訝的是，杏在工作上並沒有拒絕與東出昌大共演。無論電影或是電視劇，杏都不拒絕與東出昌大同台工作。考慮到前夫還要為支付巨額廣告違約金而努力工作，杏方面表示：「為了孩子，也不希望他成為衰落下去的父親。」

若東出昌大繼續無工可開，有可能會讓他陷入困境，這樣最受打擊的還是三位子女。基於這樣的考慮，杏不會否定東出昌大作為三個小孩的父親，會讓他繼續和小朋友見面，也希望他可以為了孩子們而繼續努力。

若東出昌大繼續無工可開，有可能會讓他陷入困境，這樣最受打擊的還是三位子女。基於這樣的考慮，杏不會否定東出昌大作為三個小孩的父親，會讓他繼續和小朋友見面，也希望他可以為了孩子們而繼續努力（示意圖，《謝謝款待》劇照）

原本，兩人因為在2013年共演晨間劇《謝謝款待》的夫妻而結緣，步入婚姻殿堂。如果離婚後二人再共演，肯定會引起話題。杏在出軌事件中可能也有想要發洩的情緒，但她對外卻一直保持冷靜的態度。得益於此，東出昌大作為主要演員出演的電影《信用欺詐師JP：公主篇》7月尾在日本上映，並沒有引起觀眾太大反感，票房成績也很好。

此外，東出昌大還將出演電影《最後的武士》（上映日期未定）、10月的電影《間諜之妻》、11月的電影《我啊，走自己的路》。作為幾位小朋友的父親，東出昌大只能繼續在工作中表現出誠意。