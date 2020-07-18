三浦春馬疑因替「偷食男」東出昌大發聲　被網民圍剿攻擊

今午（18日）日本男星三浦春馬在家中身亡，下午1點被發現已無生命跡象，警方調查後，證實他是在家中衣櫃上吊結束生命，終年30歲。

三浦春馬高大靚仔，他所拍的日劇和電影陪伴90後少女長大。（VCG）

由於三浦春馬今天有工作在身，但就因為未有出現，經理人上門才發現他沒有氣息，送院後證實不治，更有指出現場留有三浦春馬的遺書。

事實上三浦春馬接下來，8月有NHK的日劇《太陽之子》開播、9月有TBS新日劇、下週又有《信用詐欺師JP公主篇》上映、明年還有《BRAVE 群青戰記》等作品，更已預定會推出新單曲，3日前才在個人IG上呼籲大家要多多期待，豈料今日傳出惡耗。

有指三浦春馬事業正處於高峰期，自殺對他來說實屬不尋常之舉，更有指可能跟三浦春馬近日疑似飽受網絡欺凌有關。

三浦春馬3日前才在個人IG上傳新照，講到自己9月會有新劇。（三浦春馬IG）

年初東出昌大爆出偷食事件後，三浦春馬有出PO勸人不要一味指責東出昌大，及後被網民一面倒圍剿攻擊。

而同公司的賀來賢人都曾有在IG出po：「大家要貶低別人所做和所喜歡的事物是超級簡單，而且否定他人和說出難聽的說話也是超容易，真的非常容易，比起綁鞋帶更簡單，希望網絡平台能有更正面的力量。」

而他的工作人員Twitter，在今年1月也曾出PO，指出「事情擺在枱面上潔白還是枱下，不管哪個業界也是，想批評就批評，慢慢奪取走當事人的力氣，人非聖賢，都會犯錯。」透過以上種種訊息似乎都講到三浦春馬正在受到嚴重的網路欺凌，導致最終發生現今的慘事。

三浦曾來港參與《信用欺詐師JP：香港浪漫篇》拍攝，更與竹內結子於維港邊食雪糕合照。（圖片：竹內結子ig）

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