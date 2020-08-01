信用欺詐師｜東出昌大渡邊杏5年半婚姻玩完　宣布離婚協力湊子女

早前32歲日本男星東出昌大跟22歲的唐田英里佳偷食，事件爆出後東出昌大被封為「國民渣男」，今日杏（本名：渡邊杏）宣告兩人的5年半婚姻正式完結，據知兩人早已分居半年，今日（31日）正式離婚兼發表正式聲明。

杏與東出昌大因拍攝2013年NHK晨間劇《多謝款待》而擦出愛火。（《多謝款待》劇照）

東出昌大和杏均有在聲明上簽名，並寫下：「對於我們的私事深感抱歉，想在此公布我們夫婦已經離婚。從今以後會作為孩子們的父母，互相協力建立關係。為大家添麻煩和擔心了，要是能溫暖地守護，我們會感到幸福。」

杏與東出昌大於2015年結婚，育有兩女一子。（網上圖片）

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據了解，今年年初日爆出東出昌大在杏懷孕期間，跟唐田英理佳偷情外遇，事件爆出後，東出昌大的好男人形象即時破滅，杏更有因此而為男方多次鞠躬道歉，而在記者問及東出昌大「杏和唐田，你喜歡哪一個？」時，東出昌大沉默長達12秒，又多次眨眼和露出緊張與糾結的表情，最後回答：「很抱歉，因為牽涉到其他人，我覺得現在這裡說出我的想法會傷害到妻子。所以，很抱歉，我沒有辦法回答。」令到粉絲震怒且為杏感到心痛。

早前東出昌大、唐田英里佳和導演濱口龍介一同現身康城紅地氈。（Getty Images）

同時因為東出昌大的行為，一直有傳新戲《信用欺詐師：公主篇》會刪減他的戲份，不過目前在預告中和宣傳活動仍然見到他的身影，至於戲份的多少就仍需睇戲至知。