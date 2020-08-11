余文樂開抖音帳號吸過10萬粉絲　擺Chok爆Pose望挽回內地市場？

余文樂在2017年與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚，兩人育有一子余初見（Cody），並在今年父親節宣布太太再懷孕，第二胎是囡囡，湊成一個「好」字。而余文樂近半年因疫情關係，一直留在台灣陪伴家人，早前更有傳他有意將香港的名車賣出，儲奶粉錢之餘亦為在台灣長住作準備。不過日前余文樂就開通抖音帳號，似乎依然好着重內地市場！

余文樂三年抱兩，湊成一個「好」字。（IG@lok666）

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余文樂過往主要在IG分享日常生活，但日前他就正式進駐抖音，並上載了一條短片，寫道：「抖音的朋友我來了！今天開始一起『樂』在其中吧」，戴上墨鏡的他更在片尾擺出Chok爆Pose，不少粉絲都留言大讚好型，未夠一日已經吸引超過10萬粉絲關注，人氣強勁！

戴上墨鏡的余文樂在片尾擺出Chok爆Pose。（影片截圖）

余文樂在2014年創立的潮牌MADNESS一度受到不少粉絲以及潮人追捧，但其後品牌飽受抄襲爭議，加上他處理敏感問題不當，今年3月更推出「5+1手勢」T恤，掀起大批內地網友怒火，雖然他事後多次「補鑊」，但依然令他形象大跌。今次余文樂進駐抖音同網民互動，似乎也是為了挽回內地粉絲的心，繼續積極開拓內地市場！

余文樂在2014年創立潮牌MADNESS。（IG@lok666）