張藝興5大綜藝節目雄霸2020　吳亦凡不及對方可塑性高？

「歸國四子」鹿晗、黃子韜、吳亦凡、張藝興回國後，在影視、綜藝、音樂全面發展，人氣一時無兩。但隨著時間的推移，幾人也慢慢顯示出優劣，前兩者基本比較注重影視，遺憾的是，作品都未掀起太大波瀾，而後兩者的精力多在音樂方面，成績都算不錯。

就今年的綜藝節目來看，參與最多的兩位，要數吳亦凡同張藝興。上半年鹿晗、黃子韜為選秀節目《創造營2020》擔任固定導師，吳亦凡曾以飛行嘉賓身份助陣一集，是三人回國發展後首次同台，當時引起諸多粉絲關注。

三人回國後首次在節目中聚首。（微博@騰訊視頻創造營2020）

而另一邊廂，張藝興也擔任《我是唱作人2》的固定嘉賓，之後參與了兩集《極限挑戰》第六季，以及為選秀節目《少年之名》任少年製作人。上半年共有三個綜藝節目。

張藝興在《我是唱作人2》中備受好評。（微博@張藝興工作室）

在下半年，張藝興擔任隊長的《這！就是街舞3》開播，熱度頗高，日前還現身錄製《忘不了餐廳》第二季，可謂霸屏綜藝節目。

《這！就是街舞》第三季收視不俗，討論度很高。（微博@張藝興工作室）

不過，吳亦凡也不甘示弱，由他做常駐嘉賓的《潮玩人類在哪裡》本月9號首播，擔任了4年導師的《中國新說唱》第三季（首季為《中國有嘻哈》）也將於14號晚開播。

吳亦凡一直伴隨《中國新說唱》。（微博@中國新說唱）

據悉，鹿晗的《哈哈哈哈哈》與黃子韜的《說唱新世代》也即將播出，但兩人的曝光度，明顯不如張藝興同吳亦凡。

張藝興2015年通過真人騷《極限挑戰》中單純、乖仔的人設，贏得很多國民好感度。打鐵趁熱，翌年又同陳偉霆、趙麗穎合作《老九門》，飾演武功高強的轉移癡情男「二月紅」，收穫一批觀眾。2018年擔任《偶像練習生》全民製作人代表，以嚴格、認真的性格圈粉無數。今年6月他推出的新專輯《蓮》更是爆紅。在可塑性方面，張藝興似乎要略勝一籌，無論選秀、音樂、街舞抑或生活類真人騷他都可以駕馭，且經紀合約在韓國SM手中，國內以個人工作室為重心，同時與內地金牌經理人楊天真創辦的壹心娛樂達成戰略合作，因此資源不俗。

張藝興今年密密亮相綜藝節目。（微博@張藝興工作室）

吳亦凡2017年憑藉《中國有嘻哈》，也就是現在的《中國新說唱》在綜藝界彈起，帶動Rap在全國流行。此外，他在時尚界也擁有一席之地，拓展了《潮流合夥人》、《潮玩人類在哪裡》的時尚類節目。同時，他的單曲《大碗寬麵》、《貳叁》也廣為傳唱，在音樂方面也有些造詣。除了個人工作室，吳亦凡的演藝事業由與成龍有密切關係的耀萊影視代理，在海外則與荷里活三大經紀公司之一的CAA合作。

吳亦凡與張藝興所行的路線不同。（微博@Mr_吳亦凡工作室）

因此，總的來講，吳亦凡同張藝興在綜藝方面應該是不相上下，只不過單由數量看，張藝興的確在2020年領跑。