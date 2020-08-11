Balenciaga七夕廣告娘爆?　吳亦凡代言LV亦大玩中國限定

法國品牌Balenciaga日前為七夕打造了「七夕沙漏包特別系列」，更拍攝了一組宣傳廣告，即刻登上熱搜，引起大家熱議。

Balenciaga為七夕推出四款定制沙漏包（Hourglass），分別為紅色、粉色、黑色以及白色，寫有「他愛我」、「我愛你」、「我愛我」、「你愛我」的中文字樣，毫無美感可言。

Balenciaga為七夕推出的四款手袋。（網絡截圖）

更令人驚訝的是，Balenciaga的一系列廣告，將「土」體現到極致，以艷麗的大紅大紫，玫瑰花、愛心等呈現，配上土味文字，譬如「愛上我，讓我赤紅的真心包圍你」、「懂我心，你就有個時髦粉紅小包袱」等，透出濃濃的土味。

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有網友指，這是對中國的刻板印象，在內涵（含沙射影）中國人的審美，不過有網友解釋道，自從Demna Gvasalia擔任品牌創意總監之後，一直行的是怪趣味路線，玩的是土酷文化。縱觀Balenciaga的IG，近來也是充滿各種極具個性的惡搞。其實七夕這幾張廣告相，似足90年代影樓風格，很多長輩們WeChat裡的sticker，通常都是絢麗多彩的土味文字結合圖片，不少年輕人私底下也會玩這些sticker，或者品牌是劍指偏鋒追求一種極致，以此吸引年輕群體呢？

長輩們的土味sticker。（網絡圖片）

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除了Balenciaga之外，各大奢侈品牌似乎都瞄準了七夕商機，接連推出系列單品。譬如Dior的DIORAMOUR限定系列，發布的產品由服裝、鞋履，到配飾、手袋，甚至是蠟燭、鉛筆都有，不過香港地區只有部分單品有售。

Angelababy是Dior中國區品牌大使。（微博@楊穎工作室）

點擊下圖睇Dior部分七夕系列：

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再看Louis Vuitton的LV CRAFTY系列，以塗鴉呈現Monogram Giant，推出的單品同樣包含服飾、鞋履、手袋，還有玩偶等。

吳亦凡是LV全球品牌代言人。（微博@Mr_吳亦凡工作室）

點擊下圖睇LV部分七夕系列：

另外還有CELINE、GUCCI、FENDI、Valentino等都有七夕系列，對於這些奢侈品來講，似乎打造中國產品最大的特點就是紅，一味以紅色或者愛心元素呈現，不知道是為了敷衍，抑或是對中國文化了解得太少？畢竟比起品牌自身一些系列產品來講，七夕系列幾乎無時髦度或者設計感可言......

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