《延禧攻略》太紅難有突破　吳謹言想撕掉標籤：我想逃離魏瓔珞

2018年一部《延禧攻略》紅遍大江南北，令女主角吳謹言名氣飊升，令她一夜之間成為家喻戶曉的大明星。可是兩年過去大家對她的印象亦一直只停留在魏瓔珞這個角色中，似乎沒有太大突破。正正因為如此吳謹言就想逃離魏瓔珞這個標籤，就在微博發長文「吳謹言不等於任何一個角色」，引來不少討論。

《延禧攻略》捧紅了吳謹言。（《延禧攻略》微博圖片）

《延禧攻略》的影響力的確好大，當年除了掀起追劇潮之外，更成為Google年度搜尋關鍵字排行榜的第一名，所以大家對吳謹言非常熟悉不過。但自從《延禧攻略》之後，其實她亦陸續推出不少作品，就好似《皓鑭傳》﹑《你是我的答案》等，可是成績普通不及《延禧攻略》，大家始終記不住她新角色的名字，兩年來沒有突破還在原地踏步中，所以她有些小不開心。

大家都記不住她在其他劇集的角色。（《皓鑭傳》﹑《你是我的答案》微博圖片）

吳謹言非常感恩能遇上魏瓔珞這個人物，同時她亦想想撕掉魏瓔珞這個標籤，望大家能夠見到她不同一面：「吴謹言不等於任何一個角色，無論是被追捧的魏瓔珞，還是有過爭議的角色，每個角色都是我生命的一部分，我跟着劇本、團隊、對手﹑去體驗﹑呈現﹑表達。每個角色都有她們的情不自禁或言不由衷。這些角色無論成功、失敗，有人喜歡還是不被認可，我都全心全意的為她們付出過了。但她們不應該也不能够禁錮住我，因為我還有更多的角色去塑造。所以我想逃離給我帶來巨大榮耀的魏瓔珞。撕掉這些標籤用心的演下去，若干年後，回首看吳謹言走到了哪裡。」

不少網友都留言為她加油打氣，相信她可以做到。而接下來她亦有一部新的電視劇《幸福還會來敲門》要播出，而且是同聶遠第三部合作的作品，望大家會喜歡。

二人已經是第三次合作。（《幸福還會來敲門》微博圖片）