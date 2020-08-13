【反黑路人甲】許家傑11年成長過程靠馬德鐘點醒：佢好勁氣場

TVB新劇《反黑路人甲》熱播三集後，網上反應熱烈，不少觀眾都指這部劇節奏明快兼喜感十足，劇組、演員值得一讚！除了主角們兼前輩級演員做得好，一眾配角也有出色發揮，許家傑飾演的司徒信也有不少氣氛，亦是自今年年頭《機場特警》後，又一套正劇作品。

大家都知道，許家傑近年憑《愛·回家之開心速遞》中的送水輝成功入屋，甚至是奠定了他的形象，但其實家傑在入處境劇之前，除了港男冠軍出身和經常演古惑仔之外，令人深刻的作品並不多，09年入行的他可謂捱足十年才算出頭，機會得來不易，但他成功抓住了這根救命的稻草。

許家傑在2009年港男奪冠入行，不經不覺已經11個年頭，由最初定型做奸角，到近年「送水輝」彈起，究竟這11年他的生涯如何渡過？（IG@許家傑）

立即重溫許家傑11年的演藝生涯，粒粒皆辛苦：

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《反黑路人甲》中，司徒信的感覺似是很不情願手下立功，處心積慮阻止，甚至用人命威脅高俊（張振朗飾）為他做事，許家傑在接受《香港01》訪問時，坦承角色不是一個好人，他說：「感覺係一個不擇手段嘅人，佢會遊走呢個界線，我唔覺佢係一個絕對壞人，亦稱唔上係絕對好人，佢係一個人囉，人係有私心，有黑暗。」不過家傑卻很興奮遇到這個角色，皆因「好玩」！而他亦指司徒信最初的確是比較陰謀和深城府，但劇情愈推進便會有所不同，包括他跟傅嘉莉的感情線和上司KK（張國強）的關係，家傑形容是「佢係一個笑面虎，我就係看門狗哈哈。」

許家傑在劇中相當有型。（Youtube@TVB）

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做了接近三年的送水輝，其實已經有一種難以磨滅的烙印，不少人都覺得，許家傑出來做正劇，依然難搣甩這種味道，但許家傑從來無為自己畫一條界線，最緊要的是，監製沒有限制他。他稱 ：「好多謝《機場特警》監製陳耀全同《反黑路人甲》嘅監製林志華因為佢哋都係由我入行睇到我而家嘅監製，佢哋會幫我諗如果我繼續用返送水輝嘅形象去做佢哋嘅劇，觀眾會唔會好迷惘呢？我哋都合作過好多套，都有種默契喺度，知道許家傑除咗送水輝仲有咩係做到，係佢哋幫我令到個人設好好睇。」許家傑感激監製對他的信任，而他亦沒有令監製們失望，至於在這兩部劇當中，完全沒有送水輝的影子。

送水輝嘅陽光形象。（螢幕截圖）

《反黑路人甲》作為一套黑幫劇集，講數場口少不免，亦飾演O記警司的許家傑，當然也會有與黑幫「埋牙」的場面。入行11年，這些場口見慣見熟，但原來當年真正接觸的時候，全靠馬德鐘為他開竅。「講起講數戲，試過要同馬德鐘Joe哥做戲（《飛虎》），佢係一個好強氣勢同好勁氣場嘅人，剩係同佢傾偈，佢笑笑口問我乜你好緊張咩？其實係架哈哈，有一種對抗力喺度。但嗰時Joe哥有樣嘢教得好好，佢話唔好驚我喺套戲入面係展Sir，而你係徐家明，冇細嘅角色只有自己細嘅演員，唔好睇少自己。」一句話點醒了許家傑，自始便有了一種自覺，先不要看輕自己，大場面愈見愈多，演技愈來愈純熟，當然他坦承仍有很大進步空間，但已獲益良多。

第一集就有講數場口。（螢幕截圖）

相信許家傑自己亦被問過不少次這個問題，「究竟處境劇同正劇你會揀邊套？」其實記者問前已有一個預設答案，why not both？同樣是好機會，為甚麼要去選擇放棄其中一個？許家傑甚至認為，處境劇是幫他在正劇入戲的重要元素，他說：「其實拍呢兩套劇嗰陣我依然拍緊處境劇，我反而覺得好彩有處境劇，作為一個演員，keep rolling係好重要，一路劇接劇個狀態都會唔同啲，好彩有處境劇一路做住，又可以出去正劇試吓唔同嘅嘢，又可以將呢啲嘢帶返入處境劇我好唔鍾意以前拍一套劇三個月。抖一個月，中間有時都會覺得個人冇keep rolling，唔喺個世界入面，處境劇對手又好，有大小姐、KC、Terry佢哋，正劇都係一個好大挑戰，每個角色又唔一樣，我自己好享受而家，我相信公司會有最好嘅安排。」

「最受歡迎電視拍檔」－ 《愛·回家之開心速遞》 林淑敏、許家傑（資料圖片）

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紅都面晒啊今次真係。（Youtube@TVB）