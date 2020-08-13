【乘風破浪的姐姐】七位復活姐姐名單揭曉　鍾麗緹陳松伶冇得再玩

時下內地最火紅的綜藝節目《乘風破浪的姐姐》愈演愈烈，節目已經來到第五次公演PK戰，將留下的14位姐姐分成7人一組,一共有兩組進行比拼。而節目還未播出官方就好識做釋出一系列最新公演照讓觀眾過一過癮，同時還公布了復活姐姐名單，已經確定陳松伶﹑鍾麗緹等人無緣參加總決賽。

鍾麗緹﹑陳松伶﹑丁噹冇得留底。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

早前被淘汰出局的姐姐一共有16位，從芒果TV和微博衝浪榜的投票結果而看，能夠復活的姐姐排名前七位的包括有吳昕﹑阿朵﹑沈夢辰﹑孟佳﹑王智﹑朱婧汐﹑金莎。她們將組成一團比拼。在冠軍候選的兩組姐姐團中，輸的一組就要接受復活團姐姐的挑戰，當中較弱的人會面臨被復活姐姐團取代。而取代賽制亦不簡單，據知節目組會準備七首歌曲，兩組需要PK的姐姐就組內自行分配這七首歌，繼而一對一唱跳同一首歌比賽，限時只有在90秒以內，相當剌激。

而這七首歌就是《獨上C樓》﹑《一剪梅》﹑《馳Timelapse》﹑《緣份一道橘》﹑《皮囊》﹑《魔動閃霸：對手》﹑《屋頂着火》﹑到底是那幾位姐姐會進行對決，明天自有分曉。

復活的姐姐要面臨兩大挑戰，成功才可殺入總決賽。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

另外，在公布的造型上張雨綺的造型最有睇頭，盡現完美好身材，一度登上微博熱搜超過300萬人討論。在第五次公演中張雨綺這一組就唱跳蔡徐坤的《情人》，為了配合歌曲的風格，她們在服裝造型上下了不少功夫。眼見張雨綺一身黑色緊身造型，服裝平口設計大露迷人肩膀，而且還大露白滑長腿，再配上她的紅色唇膏同飄逸秀髮，整個人散發性感氣息，非常誘人。

張雨綺太性感。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）